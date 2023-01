Dov’è stata girata Kaleidoscope, i luoghi della serie Netflix che si può vedere in qualsiasi ordine Kaleidoscope è la serie di Netflix che rivoluziona l’esperienza di visione con otto episodi registrati tra i Netflix Studios di Bushwick a Brooklyn e il distretto finanziario di Manhattan a New York.

Scena tratta dall’episodio bianco di Kaleidoscope_Stagione 1

Una narrazione non lineare caratterizza la nuova serie di Netflix, Kaleidoscope. Si tratta di una produzione crime in otto episodi che offre per la prima volta esperienze di visione diverse: è lo spettatore a scegliere l'ordine di visione alternativa della serie. Gli episodi indicati da colori, e non da numeri, coprono un arco di 25 anni e seguono una banda di ladri intenti a rubare il più grande bottino della storia. Ispirata ad una storia vera, Kaleidoscop ha iniziato le riprese ai Netflix Studios di Bushwick, a Brooklyn, il 1 settembre 2021, per continuare nel distretto finanziario di Manhattan fino al 16 marzo 2022. Vediamo quali sono le location della serie.

Leo Pap, interpretato da Giancarlo Esposito, e la banda di ladri di Kaleidoscope

Le location della serie Kaleidoscope a New York

Creata da Eric Garcia, Kaleidoscope di Netflix si basa sulla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy. L'avvincente serie antologica crime comprende otto episodi che coprono dai 24 anni prima ai 6 mesi dopo il colpo.

Ava Mercer (Paz Vega) e Leo Pap (Giancarlo Esposito) esaminano il caveau in Kaleidoscope

L'ordine in cui vengono guardati gli episodi, che prendono il nome dai colori che si vedono in un caleidoscopio, può influenzare l'interpretazione della storia e dei personaggi interpretati da Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell e altri. Le riprese si sono concentrate soprattutto a New York.

Rufus Sewell nel ruolo di Roger Salas nella serie Kaleidoscope

Kaleidoscope è stata la prima produzione ai Netflix Studios di Bushwick, situati al 333 di Johnson Avenue di Brooklyn, che comprendono sei teatri di posa, uffici di produzione, un mulino e sale conferenze.

Uno dei sei ai Netflix Studios di Bushwick della serie Kaleidoscope

Oltre agli studios di Netflix a Brooklyn, le scene sono state girate nei dintorni come a Nostrand Avenue e Fulton Street, Dwight Street e Van Dyke Street e l'area intorno alla 53rd Street e alla 3rd Avenue.

Le scene di Kaleidoscope girate per le strade di New York

La troupe cinematografica è stata avvistata anche intorno a Great Jones Street e Lafayette Street e al 28 Liberty di Manhattan, su Cedar Street e nel Midtown East, la zona commerciale di Manhattan.

Rosaline Elbay nel ruolo di Judy Goodwin della serie Kaleidoscope

Le riprese della serie Kaleidoscope nella Contea di Suffolk

Non solo le strade di New York ma anche la contea di Suffolk è stata usata come location principale della serie Kaleidoscope. Situata nell'estremo angolo sud-est di New York, la contea di Suffolk sono state girate scene cruciali èer la stagione di debutto della serie. Le sequenze sono state riprese soprattutto dentro e fuori la città di Huntington.

Le riprese a Corey Beach della serie Kaleidoscope

La troupe di produzione di Kaleidoscope ha girato al Dix Hills Diner al 1800 East Jericho Turnpike e al vicino Gold Coast Jewelry & Pawn al 1786 East Jericho Turnpike, entrambi a Huntington. Inoltre le riprese sono state realizzate anche nel villaggio di Patchogue e a Corey Beach, nella città di Blue Point.