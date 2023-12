Dove si trova l’anti hotel di lusso che non ha insegne e non fa promozione con influencer Nessun evento promozionale, nessuna collaborazione con influencer, neppure un’insegna stradale: Chopard ha aperto un hotel e lo ha fatto (per scelta) nel silenzio e senza clamore mediatico.

A cura di Giusy Dente

Il nome Chopard fa immediatamente pensare al mondo del lusso, gioielli e orologi preziosi e rinomati in tutto il mondo. Il brand si è esteso anche nel settore alberghiero, aprendo un hotel nel cuore di Parigi, anzi un anti hotel, perché a differenza degli altri il marchio ha scelto strategie di marketing insolite.

Che cos'è 1 Place Vendôme

Si chiama 1 Place Vendôme, un nome insolito. I proprietari hanno scelto al posto del nome del brand (Chopard) l'indirizzo dell'edificio, scelta completamente diversa da quella di Bulgari, che invece ha optato per la continuità tra il settore della moda e quello alberghiero. E non è la solita stranezza, nel progetto targato Chopard, che segna l'ingresso del brand nel settore dell'ospitalità.

L'hotel ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico lo scorso 15 novembre e lo ha fatto nell'assoluto silenzio, senza il clamore mediatico e il bombardamento social che ci si sarebbe potuti aspettare, visto il nome di prestigio. Coloro che si aspettavano una raffica di post fatti da influencer, ospitati per sponsorizzare l'apertura, sono rimasti delusi. Non è accaduto nulla di tutto ciò. E lo stesso account dell'albergo ha (al momento) appena 915 follower.

Perché Chopard ha scelto un marketing silenzioso

L'hotel occupa i piani superiori dell'attuale boutique Chopard nella lussuosa piazza Place Vendôme. La ristrutturazione dell'edificio a opera del designer Pierre-Yves Rochon è durata quattro anni e non c'è neppure un cartello stradale a evidenziare la sua presenza. Una "C" corsiva è l'unico elemento identificativo che rimanda alla Maison. All'ingresso gli ospiti vengono accolti dal maggiordomo, non c'è reception, non si fanno né check-in né check-out. Il pezzo forte della struttura è il Giardino d'inverno, un salotto con tetto in vetro inondato di luce naturale e caratterizzato da un mosaico creato con pietre preziose cabochon: raffigura una scena esotica della giungla con pavoni, leopardi, scimmie e farfalle.

Spiccano anche un monumentale camino in pietra del XVIII secolo e una gigantesca installazione di collane di perle di vetro di Murano color acquamarina (dell'artista Jean-Michel Othoniel). Il lancio invisibile che ha scelto la Maison è stato spiegato da Karl-Fritz, portavoce dell'hotel nonché membro della terza generazione della famiglia Scheufele, proprietaria di Chopard dal 1963:

Viviamo in un'epoca in cui, quando si lanciano i propri prodotti, lo si fa con una grande campagna di marketing e un grande evento. È tutta una specie di cerimoniale. Volevamo fare le cose in modo diverso… In modo molto mirato.

Il pubblico a cui l'hotel punta è quello di fascia alta, difatti collaborano direttamente con le agenzia di viaggio e fanno molta selezione sui clienti VIP da ospitare. Insomma, è un anti-hotel per super ricchi come ha ammesso lo stesso Scheufele:

Il nostro posizionamento è quello di un anti-hotel. Non saremo la scelta numero uno per chi visita Parigi per la prima volta, ci sono moltissimi hotel meravigliosi per ricoprire quella posizione. Penso che noi siamo più per qualcuno che ha già visto gran parte dell'ospitalità a Parigi e sta cercando una nuova prospettiva.

Le camere standard partono da 1400 euro a notte, con il prestigioso Appartement Chopard fissato a 14 mila euro a notte: ha lampadari di cristallo, un camino in marmo e un voluminoso baldacchino che ricorda le camere da letto di Versailles.