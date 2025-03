video suggerito

Dove si mangia il Tamilok visto a Pechino Express: il piatto a base di molluschi chiamati vermi di legno Nella prima puntata di Pechino Express i concorrenti hanno dovuto affrontare una temuta prova culinaria: cosa sono i tamilok che hanno mangiato per portare a termine la missione? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cos’è il tamilok, il verme del legno mangiato dai concorrenti di Pechino Express nella prima puntata? Ieri, mercoledì 6 marzo, è partita una nuova edizione del programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme a Fru che racconta il viaggio adrenalinico e sfiancante delle 9 coppie protagoniste: il percorso di quest'anno si chiama "Sul tetto del mondo" e porterà i concorrenti dalle Filippine al Nepal, passando per la Thailandia. Nella prima puntata, quella ambientata a Palawan e Aklan, non è mancata la priva più temuta, quella culinaria: ecco cos'è il tamilok, il piatto tipico assaggiato dalle coppie di viaggiatori.

Cosa sono i Tamilok, i vermi del legno

Per portare al termine la prima tappa di Pechino Express i concorrenti sono stati chiamati a mangiare una ciotola di tamilok, un piatto tipico molto apprezzato dalla tribù locale dei Cuyunon ma dall'aspetto ben poco invitante. Si tratta di un mollusco di acqua salata senza guscio che viene mangiato a crudo, marinato e piccante. Letteralmente tamilok significa verme del legno ma nell'antichità veniva chiamato anche verme di nave, visto che secondo la tradizione era "nemico delle navi" perché ne mangiava il legno immerso nell'acqua di mare.

Tamilok

In quali paesi si mangiano questo molluschi senza guscio

I tamilok sono un piatto tipico delle Filippine ma non fanno parte della dieta quotidiana del paese, dato che sono difficili da reperire. Vengono mangiati solo da piccole tribù locali, soprattutto durante le festività. Oltre ai Cuyunon, lo consumano anche i Kamoro in Papua occidentale, in Indonesia (dove vengono chiamati tambelo). Questi molluschi, inoltre, sono molto usati anche nella cucina di alcune zone del Borneo, in Indonesia, e nelle regioni centrali costiere peninsulari della Thailandia vicino a Ko Phra Thong.

Che sapore ha e quali sono i benefici

I tamilok hanno un sapore simile a quello dell'ostrica, vanno mangiati freschi e a crudo, marinati con aceto di cocco (sukang tuba), sale, cipolle tritate e peperoncino. Le comunità locali lo servono come ceviche in grandi occasioni, dai matrimoni alle feste in famiglia e alle riunioni con amici, mentre i ristoranti stanno cominciando a cucinarlo in nuove versioni, cuocendolo come frittura croccante o frittate. Attualmente è molto popolare anche tra i turisti di Palawan, tanto che viene proposto come "cibo esotico".