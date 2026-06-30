Dove organizzare un viaggio “al fresco” in Europa: le mete anti-caldo da scegliere nell’estate 2026

Con il caldo asfissiante degli ultimi giorni desiderate organizzare una vacanza “al fresco”? Ecco quali sono i luoghi d’Europa ideali per combattere il caldo.

La terribile ondata di caldo cominciata a inizio estate sta mettendo in ginocchio l'intera Europa, basti pensare al fatto che in quasi tutti i paesi del continente si stanno sfiorando i 40 gradi (con un picco di 44 gradi nel sud della Francia e a Parigi). Stando al parere degli esperti, le temperature sono al di sopra della media di quasi 20 gradi ma nelle prossime settimane dovrebbero tornare alla "normalità". Tanto è bastato, però, per far sì che i viaggiatori modificassero le loro abitudini travel: secondo i dati di Booking.com, il 54% dei turisti internazionali sceglie la propria destinazione per sfuggire al caldo torrido. Quali sono i luoghi ideali per trovare refrigerio in estate?

Dalla Norvegia alla Danimarca

Quali paesi scegliere per delle vacanze estive "al fresco"? L'ideale è puntare tutto sui paesi del nord Europa, dove le temperature sono decisamente più basse rispetto alle zone mediterranee. In Norvegia, ad esempio, si può organizzare una crociera tra i fiordi, una visita a Trondheim, la capitale vichinga dell'Alto Medioevo, oppure una passeggiata ad Ålesund, che ospita molti eleganti edifici in stile Art Nouveau. In alternativa si può optare per la Danimarca, soprattutto sulla capitale Copenaghen, facendo tappa ai Giardini di Tivoli, all'anarchica comunità di Christiania e al Museo Nazionale della Danimarca, che ospita numerosi reperti vichinghi.

Trondheim

Dove trovare il clima fresco in Spagna e Francia

Sempre nel nord Europa si può fare tappa a Tallin, in Estonia, per visitare il Parco Nazionale di Lahemaa con i suoi laghi e le sue vaste foreste, oppure a Riga, la capitale della Lettonia, nei cui pressi sorge la meravigliosa spiaggia di Jūrmala. Chi, invece, intende puntare tutto sulla Spagna farebbe bene a volare in Galizia, il cui clima è decisamente più mite rispetto al sud. Santiago de Compostela, A Coruña, la spiaggia di Praia de Rodas, il Parco Nazionale delle Isole Cíes: queste sono solo alcune delle zone che possono essere visitate nella regione. Anche in Francia è possibile trovare il clima fresco, basta volare in Bretagna tra Nantes, Rennes, Saint-Malo. Insomma, a quanto pare non bisogna necessariamente rinunciare al mare se si vuole combattere il caldo, basta semplicemente scegliere la regione giusta.

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