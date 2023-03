Dove è stato girato Un passo dal cielo 7, i luoghi della fiction di Rai 1 I nuovi episodi della serie Un Passo Dal Cielo arrivata, alla settimana stagione, sono in arrivo da giovedì 30 Marzo 2023 su Rai1 con le indagini dei protagonisti Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, nel ruolo di Manuela e Vincenzo Nappi, sulle Dolomiti.

A cura di Clara Salzano

Le location di Un passo dal cielo 7

La serie Un Passo dal Cielo è arrivata alla settimana stagione e torna su Rai 1 da giovedì 30 marzo 2023 con tante novità come il cast rinnovato che registra l'assenza di Daniele Liotti, nel ruolo di Francesco Neri, e la new entry di Giusy Buscemi, nel ruolo dell'ispettrice Manuela Nappi. Nel cast della serie troviamo anche Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e Rocìo Munoz Morales. La fiction racconta le vicende di due fratelli poliziotti, Manuela e il commissario Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello (che debutta alla regia assieme a Lazlo Barbo), impegnati in diverse indagini sulle Dolomiti, dove è ambientata Un Passo dal Cielo 7. Le riprese, tuttavia, non sono più concentrate in Trentino Alto Adige, come in alcune stagioni passate, ma in Veneto, vicino a San Vito di Cadore con il suo lago di Mosigo e il complesso montuoso delle Cinque Torri, dove la natura è protagonista con vette mozzafiato e acque turchesi.

Un passo dal cielo 7

Le location di Un Passo dal Cielo 7 a San Vito di Cadore

La fiction Un passo dal Cielo 7 è stata girata tutta a San Vito di Cadore e dintorni. Il piccolo comune italiano di 1.938 abitanti si trova della provincia di Belluno, in Veneto, e si adagia su un'ampia conca nel cuore delle Dolomiti, circondato dalle cime dell'Antelao, del Pelmo, della Croda Marcora e delle Marmarole Occidentali.

Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, nel ruolo di Manuela e Vincenzo Nappi sulle Dolomiti

La natura, con le sue montagne maestose e i laghi cristallini, è un'altra protagonista della serie di Rai1 che dal 30 marzo 2023 in prima serata mostrerà alcuni dei paesaggi alpini più incantevoli.

San Vito di Cadore

Dove si trova il commissariato di polizia di Un Passo dal Cielo 7

Molte scene della fiction inquadrano il commissariato di polizia dove lavorano il commissario Vincenzo Nappi e la sorella ispettrice Manuela Nappi, interpretati rispettivamente da Enrico Ianniello e Giusy Buscemi.

Il commissariato di polizia di Un Passo dal Cielo 7

Si tratta non di un vero e proprio distretto di polizia ma di un commissariato localizzato nello Chalet sul Lago di Mosigo, a San Vito di Cadore, vicino a Cortina.

Lago di Mosigo a San Vito di Cadore

Gli altri luoghi di Un Passo dal Cielo 7

Per chi è pratico di montagna e di luoghi mozzafiato come le Dolomiti avrà sicuramente riconosciuto nella fiction Un passo dal cielo 7 alcune località iconiche della zona, principalmente in Veneto nei pressi di San Vito di Cadore.

Le Cinque Torri

Vanno menzionate tra le location della serie le Cinque Torri, il Faloria, il passo Giau, il passo Falzarego, la Valparola, Auronzo e il Lago di Misurina con la loro natura unica e da togliere il fiato.