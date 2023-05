Un passo dal cielo 7, anticipazioni settima puntata del 7 maggio: Manuela pronta alla resa dei conti Le anticipazioni della settima puntata di Un passo dal cielo 7, in onda domenica 7 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Giorgio Marchesi e Marco Rossetti.

A cura di Daniela Seclì

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della settima puntata in onda domenica 7 maggio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Un passo dal cielo 7 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della settima puntata della serie Un passo dal cielo 7. La fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Gianmarco Pozzoli subirà un cambio di programmazione. I prossimi episodi, infatti, andranno in onda di domenica. La settima puntata, dunque, verrà trasmessa da Rai1 domenica 7 maggio. Le anticipazioni svelano che da un lago potrebbe emergere un segreto che farà luce sulla morte di Roberta. Manuela dovrà fare i conti con il tradimento da parte di persone di cui pensava di potersi fidare. L'appuntamento con la nuova puntata di Un passo dal cielo è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni settima puntata del 7 maggio

Le anticipazioni della settima puntata di Un passo dal cielo 7, in onda domenica 7 maggio su Rai1. Nel tredicesimo e quattordicesimo episodio, intitolati Il Guardiano del Lago Parte 1 e Parte 2, viene fatta una tragica scoperta. Il guardiano di un albergo situato in riva a un lago, viene ritrovato in fin di vita. Così, iniziano le indagini. Gli indizi portano verso un'unica direzione. La figlia dell'uomo, infatti, sembra avere qualcosa a che fare con quanto accaduto all'albergatore.

Il torbido segreto sulla morte di Roberta

Nel corso della settima puntata di Un passo dal cielo 7 che, secondo il palinsesto ufficiale andrà in onda domenica 7 maggio, le indagini – dopo essersi concentrate sulla figlia dell'albergatore – porteranno a una svolta inaspettata. Il lago, infatti, custodirà un torbido segreto che potrebbe finalmente fare luce sulla morte di Roberta. Inoltre, scatterà il tradimento di persone che venivano reputate fidate. Manuela dovrà prepararsi alla resa dei conti. Huber, intanto, sembrerà in seria difficoltà nel relazionarsi con la figlia incinta. Vincenzo farà davvero fatica a non impazzire.