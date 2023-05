Un passo dal cielo 8 si farà, ottava stagione già confermata: anticipazioni e cast Un passo dal cielo 8 si farà. La fiction di Rai1 con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Gianmarco Pozzoli avrà l’ottava stagione. Ecco le prime anticipazioni trapelate sulle nuove puntate, sul cast e su quando andrà in onda.

Un passo dal cielo 8 si farà

L'ultima puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda lunedì 8 maggio. La fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Gianmarco Pozzoli è giunta al finale di stagione. Per gli spettatori che si sono appassionati alla serie tv di Rai1 c'è una bella notizia. Un passo dal cielo 8 si farà. L'ottava stagione è già stata confermata da Luca Bernabei, produttore e Amministratore Delegato di Lux Vide. Ecco le prime anticipazioni trapelate sulle nuove puntate, sul cast e su quando andrà in onda.

Un passo dal cielo 8 si farà, l'ottava stagione è già confermata

Il cast di Un passo dal cielo

Un passo dal cielo 8 si farà. In un'intervista rilasciata lo scorso marzo a Tv, Sorrisi e Canzoni, Luca Bernabei aveva svelato quali serie targate Lux Vide fossero già in lavorazione. Così, aveva fatto sapere: "A maggio iniziano le riprese di Doc 3 e d'estate quelle di Viola come il mare 2. Stiamo già parlando delle nuove stagioni di Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo. Mentre Sandokan è pianificato per l'anno prossimo". Dunque, ci sono ben pochi dubbi sul seguito di Un passo dal cielo. Gli ascolti, inoltre, hanno premiato la fiction che si è imposta regolarmente sulla concorrenza, sfidando film ed eventi sportivi. SpettacoloItaliano aggiunge che le riprese potrebbero iniziare già in estate e che a breve sarebbero previsti dei sopralluoghi a San Vito di Cadore. Inoltre, l'intero cast sarebbe stato riconfermato. Dunque, dovremmo rivedere Enrico Ianniello nei panni di Vincenzo Nappi, Giusy Buscemi nel ruolo di Manuela Nappi e il simpaticissimo Huber, interpretato da Gianmarco Pozzoli. Nel cast di Un passo dal cielo 8 dovrebbero esserci anche Giorgio Marchesi, Rocio Munoz Morales e Marco Rossetti. La fiction ha abituato il pubblico al suo ritorno in tv ogni due anni. L'ottava stagione, dunque, andrà in onda quasi sicuramente nel 2025.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni ultima puntata dell'8 maggio: il finale di stagione

Un passo dal cielo, Giusy Buscemi interpreta Manuela Nappi

Lunedì 8 maggio, intanto, andrà in onda l'ottava e ultima puntata di Un passo dal cielo 7. Le anticipazioni degli episodi finali, intitolati L’ultima verità Parte I e L'ultima verità Parte II, svelano che Paron sarà costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Ogni segreto verrà rivelato e la morte di Roberta sembrerà finalmente avere un colpevole. Intanto, Mirko sarà ancora nelle grinfie del padre e Nathan, Manuela e Mirko faranno il possibile per salvarlo. Manuela sarà impegnata in un'altra importante missione: rendere giustizia a Gregorio. Nel corso del gran finale, gli spettatori assisteranno alla disperata corsa contro il tempo di Manuela e Nathan e alla decisione definitiva di Vincenzo sul suo rapporto con Carolina.