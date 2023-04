Un passo dal cielo 7, anticipazioni quinta puntata del 27 aprile: il segreto di Carolina Le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 27 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Cosa succederà nel nono e nel decimo episodio della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

A cura di Daniela Seclì

Un passo dal cielo 7, anticipazioni quinta puntata di giovedì 27 aprile

Le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 27 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Gli episodi 9 e 10 sono intitolati Radici e Rami Parte 1 e Parte 2. Nella trama della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Giorgio Marchesi, si intensificherà la collaborazione tra Nathan e la polizia. Inoltre, durante una rievocazione della Grande Guerra, partirà un vero colpo di pistola e Manuela e Vincenzo dovranno indagare. Ecco tutte le anticipazioni sulla quinta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 27 aprile. Attenzione spoiler.

Un passo dal cielo 7, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi nei panni di Vincenzo e Manuela

Le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 27 aprile alle ore 21:20 su Rai1. In paese si tiene una rievocazione della Grande Guerra. Ovviamente l'idea è quella di mettere in scena una farsa in costume, che rievochi i fatti storici. Qualcosa, però, va storto. Un ragazzo viene colpito da una vera pallottola. Manuela e Vincenzo si concentrano subito sulle indagini per cercare di chiarire la dinamica dell'accaduto. Approfondendo la storia del giovane, capiranno che dietro c'è molto di più di quanto appare e coincide con dinamiche familiari molto dolorose.

La collaborazione tra Nathan e la polizia si consolida

Il cast di Un passo dal cielo 7

Intanto, negli episodi della quinta puntata intitolati Radici e Rami, Nathan collabora sempre di più con la polizia. La vita privata di Huber si fa particolarmente contorta. La moglie, infatti, lo caccia di casa per motivi misteriosi. Carolina non se la passa meglio. La donna, infatti, deve fare i conti con l'inaspettato ritorno della ex di Vincenzo. Non solo, sarà anche alle prese con l'organizzazione di un matrimonio e con un segreto che farà davvero fatica a mantenere.