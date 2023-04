Un passo dal cielo 7, anticipazioni terza puntata 13 aprile: Manuela scopre dei segreti su Adele Le anticipazioni della terza puntata della fiction Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 13 aprile su Rai1. Cosa succederà nel nuovo episodio della serie con Marco Rossetti e Giusy Buscemi, intitolato Purosangue.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Un passo dal cielo 7, che andrà in onda giovedì 13 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Il quinto della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Gianmarco Pozzoli, ha il titolo di Purosangue e vedrà Manuela Nappi indagare sull'omicidio di un uomo proprietario di un prezioso cavallo, nelle ricerche si farà aiutare da Nathan. Intanto, verranno fuori nuovi retroscena sulla sorella di lui, Adele. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 13 aprile su Rai1.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni terza puntata del 13 aprile

Nella serata di giovedì 13 aprile andrà in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 7, con il quinto episodio dal titolo "Purosangue" e, come per gli altri appuntamenti con la fiction, diviso in due parti. Manuela Nappi si trova a dover indagare sulla sparizione di un prezioso cavallo, il cui proprietario è stato ucciso e ad aiutarla nelle indagini è Nathan, rivelatosi ormai un porto sicuro per la giovane ispettrice. Il caso non sarà per niente facile e, infatti, metterà a dura prova i due.

Vincenzo scopre un segreto su Carolina

Parallelamente alle indagini Manuela scopre dei retroscena che riguardano la storia di Adele, la sorella di Nathan e di Mirko, il figlio che lei ha avuto da Patron. Intanto, anche Gregorio inizia ad avere non poche difficoltà nel suo ruolo di genitore single. Anche Vincenzo, nel frattempo, è piuttosto indaffarato e, mentre sostiene sua sorella Manuela, è alle prese con la scoperta di un indizio che getterà delle ombre sulla solidità della sua relazione con Carolina, ormai sempre più presa dalla sua attività vitivinicola. Il commissario, infatti, inizia a nutrire il dubbio che la sua compagna possa averlo tradito.