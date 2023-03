Dove è stato girato L’ultima notte di Amore: le location del film con Pierfrancesco Favino Arriva al cinema dal 9 marzo 2023 il nuovo film “L’ultima notte di Amore”, diretto da Andrea Di Stefano e con Pierfrancesco Favino, ambientato tra le strade di Milano dove non sembra ai arrivare la luce.

A cura di Clara Salzano

Pierfrancesco Favino nel film L’ultima notte di Amore

Pierfrancesco Favino è il tenente di polizia Franco Amore nel nuovo film L'ultima notte di Amore, al cinema dal 9 marzo 2023. Diretto da Andrea Di Stefano e prodotto da Indiana Production, il noir italiano segue l'ultima notte in servizio prima del pensionamento di Franco, dopo 35 anni di onorata carriera. Quest'ultima notte sarà più lunga del previsto e metterà in discussione tutta la vita di Franco. Da sfondo alle scene del film c'è Milano dove la luce non sembra mai arrivare. Scopriamo le location del film.

Pierfrancesco Favino nel ruolo di Franco Amore

Dove si trova la casa di Franco Amore nel film

Il nuovo film "L'ultima notte di Amore" è interamente girato a Milano. Le prime scene inquadrano il capoluogo meneghino dall'alto fino ad arrivare alla casa del protagonista, Franco Amore, interpretato da Francesco Favino. L'abitazione sorge non lontano dalla Stazione Centrale di Milano e dalle finestre del palazzo della casa si vedono appunto i binari e i tunnel sotto la ferrovia.

Una scena del film

La casa di Franco Amore e della moglie Viviana, interpretata da Linda Caridi, si trova ad un piano alto di un moderno edificio all'incrocio tra via Ferrante Aporti e via Cavalcanti caratterizzato da grandi finestre a vasistas e interni anni '70.

L’incrocio della casa di Franco Amore

I luoghi di Milano nel film L'ultima notte di Amore

Milano è una delle protagoniste del film "L'ultima notte di Amore", diretto da Andrea Di Stefano e con Pierfrancesco Favino. La storia si sviluppa quasi tutta di notte ma, nonostante il buio, la città emerge in tutta la sua potenza. Si riconoscono perfettamente alcuni luoghi iconici meneghini come il Duomo e la Stazione centrale di Milano.

Il Duomo di Milano in una scena del film

L'azione si sposta tra le strade della città dove si riconosce Piazza della Repubblica, Corso Venezia e via Tommaso Salvini, dove si trova la gioielleria in cui Franco Amore e Viviana si recano.

Una scena del film in via Tommaso Salvini

La tangenziale di Milano e i convogli autostradali sono un'altra importante location del film che è stato girato di notte sotto le gallerie e sui ponti autostradali del capoluogo meneghino.

Pierfrancesco Favino in una scena del film

Mentre nel film tutto si intreccia perfettamente creando un groviglio di azione carico di tensione, la città assiste in silenzio all'ultima notte di Amore.