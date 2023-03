Dove è stato girato “Il ritorno di Casanova”: i luoghi del film di Gabriele Salvatores con Tony Servillo Esca al cinema dal 30 marzo 2023 Il ritorno di Casanova, l’ultimo film di Gabriele Salvatores, con Tony Servillo e Fabrizio Bentivoglio, ambientato tra il Veneto e la Lombardia.

A cura di Clara Salzano

Il ritorno di Casanova con Tony Servillo e Fabrizio Bentivoglio

Arriva nelle sale cinematografiche italiane dal 30 marzo 2023 il nuovo film di Gabriele Salvatores con Tony Servillo e Fabrizio Bentivoglio. Si intitola "Il ritorno di Casanova", prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, ed è liberamente tratto dal l'omonimo romanzo dello scrittore austriaco Arthur Schnitzler. Il film racconta le vicende di un famoso regista italiano, Leo Bernardi, interpretato da Servillo, alle prese col suo ultimo film dedicato a Casanova, interpretato da Bentivoglio, con cui scopre di avere molte similitudini di vita. Entrambi i personaggi, reale e letterario, fatica ad arrendersi allo scorrere inevitabile del tempo. Le riprese del film, ambientate tra il Veneto e la Lombardia, sono durate nove settimane. Vediamo i luoghi de "Il ritorno di Casanova".

Tony Servillo nel film Il ritorno di Casanova

Le location de Il ritorno di Casanova a Milano

Il nuovo film di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova, è ambientato principalmente tra il Veneto e la Lombardia. Il protagonista Tony Servillo, nei panni del regista Leo Bernardi, vive a Milano in un appartamento duplex dove la domotica gestisce ogni cosa, forse anche la vita del proprietario. Sono varie i luoghi meneghini che si riconoscono nel film dall'area di Piazza Gae Aulenti e Porta Nuova con i loro grattacieli allo store di Giorgio Armani in pieno centro.

Tony Servillo nel ruolo del regista Leo Bernardi

I luoghi in Veneto de Il ritorno di Casanova a Milano

Molte scene del film Il ritorno di Casanova sono state girate anche in Veneto, dove sono ambientati molti dei set utilizzati per raccontare il personaggio di Casanova con Bentivoglio. Nel film si riconoscono i canali di Venezia, Villa Dionisi in provincia di Verona, Villa Fracanzan Piovene a Orgiano, in provincia di Vicenza, e le Mura di Montagnana in provincia di Padova.

Leggi anche Dove è stato girato Filumena Marturano: i luoghi del film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Casanova

Venezia ritorna anche alla fine del film ma per alcune riprese realizzate in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il classico red carpet delle star, gli abiti eleganti e la spiaggia di note del Lido di Venezia.