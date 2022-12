Dove è stato girato Mamma ho perso l’aereo: le location del film di Natale Come ogni Natale arriva in tv il film cult Mamma ho perso l’aereo che è stato girato nei dintorni di Chicago in luoghi che oggi ancora esistono.

Non è Natale se non trasmettono in tv il film Mamma ho perso l'aereo. Non importa quante volta, sin da bambini, avete visto le scene con il giovane Maccauley Culkin che il piccolo Kevin che scappa dalla coppia di ladri interpretati di Joe Pesci e Daniel Stern, quando in tv arriva Mamma ho perso l'aereo significa che il Natale sta arrivando. Il film del 1990 diretto da Chris Columbus e scritto da Mr. John Hughes fu girato dei dintorni di Chicago in luoghi che oggi ancora esistono.

I luoghi del film Mamma ho perso l'aereo

Mamma ho perso l'aereo è un film cult del 1990 e sarà difficile trovare qualcuno che non ha mai visto la scena del piccolo Kevin, interpretato dal giovanissimo Maccauley Culkin, da solo a casa durante le feste natalizie. Non tutti forse sanno però che le riprese del film sono state realizzate in luoghi realmente esistenti che si trovano nell'incantevole villaggio di Winnetka, nell'Illinois, a Chicago.

Tutte le scene degli esterni riprendono luoghi dell'Illinois come il parco dove Kevin passeggia è Hubbard Woods Park a Winnetka. L'esterno della chiesa che si vede nel film è Trinity United Methodist Church a Wilmette, mentre l'interno della chiesa è Grace Episcopal Church a Oak Park Illinois.

Dove si trova la casa dei McCallister

Mamma ho perso l'aereo è un film simbolo del Natale e in tanti si sono immedesimati, soprattutto da piccoli, nel piccolo Kevin McCallister lasciato da solo a casa. Proprio l'abitazione della famiglia McCallister nel film è in realtà una vera e propria casa che esiste ancora oggi. Si trova al 671 di Lincoln Avenue, a Winnetka, a nord di Chicago, nell'Illinois.

Per permettere però alla troupe televisiva di muoversi con maggiore libertà con tutta la loro attrezzatura durante le riprese, gli interni della casa sono stati ricostruiti nella gigantesca palestra della ormai abbandonata New Trier High School, un vecchio liceo dell'Illinois trasformato per l'occasione nel set del film.