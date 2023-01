Dove è stato girato Babylon: le location del film con Brad Pitt e Margot Robbie È al cinema il film Babylon, diretto da Damien Chazelle, con Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva e girato interamente in California dove è stata ricostruita la Hollywood degli anni ’20 all’era del cinema muto.

Il film Babylon con Margot Robbie nel ruolo di Nellie LaRoy

Diretto dal premio Oscar Damien Chazelle, Babylon, al cinema, è un viaggio nella Los Angeles degli anni '20 durante la transizione di Hollywood dai film muti a quelli sonori. Il film ha vinto il Golden Globe 2023 come migliore colonna sonora originale. I protagonisti della storia sono Jack Conrad, Nellie LaRoy e Manuel "Manny" Torres, interpretati rispettivamente da Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, che vivono il periodo di massimo splendore del cinema muto, all'epoca del proibizionismo americano, fino all'arrivo del sonoro nell'industria cinematografica, che stravolgerà le vite degli attori e di tutti coloro che lavoravano nel settore. Le sequenze del film sono state girate interamente in California. Vediamo tutte le location di Babylon tra Los Angeles e Pasadena.

Brad Pitt nel ruolo di Jack Conradnel film Babylon

Le riprese del film Babylon a Los Angeles

Il film Babylon racconta la storia di Hollywood all'epoca del passaggio dal cinema muto a quello sonoro. Jack Conrad, interpretato da Brad Pitt, è un divo dei film muti e Babylon inizia con una delle sfrenate feste che era solito organizzare. L'originale party della scena iniziale è stato girato tra Los Angeles e dintorni. Le riprese dell'esterno mostrano un deserto arido, chiamato Shea's Castle, realizzato nel 1926 dal costruttore di Hancock Park Mr. Shea, che si trova a un'ora da Los Angeles.

Il party iniziale del film Babylon con Margot Robbie

Le sequenze fondamentali dell'inizio del film Babylon sono state realizzate a Fillmore e vicino a Castaic, fuori dalla superstrada 5, dove si trova una piccola montagna desolata. Le scene degli interni della festa sono invece state girate nell'iconico Los Angeles Theatre, al 615 South Broadway, oggi teatro dell'Ace Hotel ch ein passato ospitava lo United Artists Theatre, tempio in stile gotico spagnolo degli attori del cinema muto nel centro di Los Angeles.

Il Los Angeles Theatre a LA

Il film prosegue entrando nel vivo dell'industria del cinema muto portando gli attori su un tipico set degli anni '20 che è stato ricostruito al Blue Sky Ranch, un ranch di Hollywood immerso in un paesaggio collinare isolato, perfetto per ricostruire le varie scenografie dei film muti. Poiché il ranch era anche una fattoria biologica, altre scene dei set cinematografici nel film sono invece state girate ai Paramount Studios, al 5555 di Melrose Avenue, e all'Ebell of Los Angeles, al 743 South Lucerne Boulevard, a Los Angeles. Si tratta di studi cinematografici con numerosi spazi per spettacoli, sale riunioni, aule e trenta diversi palcoscenici che hanno soddisfatto le esigenze di produzione del film Babylon.

Un set di Babylon con Diego Calva nel ruolo di Manuel "Manny" Torres

Le scene di Babylon girate a Pasadena

Una delle scene finali del film, in cui i personaggi Jack Conrad e Lady Fay Wong, rispettivamente Brad Pitt e Li Jun Li, bevono un drink al bar, è stata girata a Pasadena. La location è stata scelta per il meraviglioso hotel chiamato Castle Green, costruito nel 1890, che, con i suoi interni bordeaux, è stato usato per ricreare due set differenti: da un lato il suggestivo bar, dall'altro l'ufficio della scrittrice di tabloid Elinor, che nel film è interpretata da Jean Smart.

Il Castle Green di Pasadena

Le altre location in California

Parti aggiuntive di Babylon sono state girate anche nella Santa Clarita Valley, vicino al fiume Santa Clarita, nella regione meridionale della California, e di preciso a Piru con la sua città storica. Questi luoghi, dall'altra parte della San Fernando Valley, a ovest di Agua Dulce, sono ancora caratterizzati da vecchie fattorie, ancora attive, case e bungalow degli anni '10.

Damien Chazelle, regista anche di La La Land, su un set di Babylon

Nelle zone di Piru è stato ripreso infatti il bungalow del personaggio di Nellie LaRoy. E le scene della casa di Jack Conrad sono state realizzate nell'ex villa di William S. Hart, al 24151 di Newhall Avenue, nella città di Santa Clarita.