Margot Robbie cambia stile per Babylon: incendia il red carpet con abito rosso fuoco (e schiena nuda) Margot Robbie è volata a Londra per la prima del film Babylon, dove ha sfoggiato un lungo peplo con una scollatura “nascosta”

A cura di Beatrice Manca

In meno di quarantott'ore l'attrice Margot Robbie ci ha regalato una vera e propria metamorfosi da red carpet. Ai Golden Globe 2023 ha incantato tutti con un abito a sirena rosa firmato Chanel per poi volare a Londra per la prima di Babylon, l'attesissimo film di Damien Chazelle. Stavolta sul red carpet ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito-cappa plissettato rosso fuoco con la schiena nuda.

Margot Robbie con l'abito-mantella

L'attrice ha scelto un look di impatto per presentare il film Babylon: prendendo ispirazione dai look più iconici del suo personaggio ha puntato tutto sul rosso fuoco, indossando un abito lungo e avvolgente come una cappa, lungo fino ai piedi, movimentato da un leggero plissé.

Margot Robbie in Valentino

A firmare il look è Valentino: l'abito fa parte della collezione Primavera/Estate 2023. Un bel cambio di passo rispetto ai look bon ton di Chanel e segna un nuovo capitolo dopo la collaborazione esclusiva dell'attrice con la Maison francese.

Valentino Spring Summer 2023

Margot Robbie con la schiena nuda sul red carpet

L'abito, molto castigato e coprente a primo sguardo, nascondeva un segreto: la schiena nuda. Margot Robbie ha valorizzato la scollatura ‘segreta' raccogliendo i capelli in uno chignon basso sulla nuca, con alcuni ciuffi liberi intorno al viso. Il tocco finale? Il rossetto rosso fuoco sulle labbra, perfettamente coordinato all'abito.

Margot Robbie in Valentino

Non resta che attendere l'uscita nelle sale di Babylon per godere di una performance dell'attrice: nel film interpreta una donna degli anni Venti dallo stile unico e audace.