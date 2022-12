Dove è stato girato Avatar 2: le location del sequel del film cult Il 14 dicembre 2022 esce al cinema Avatar 2: La via dell’acqua, sequel di Avatar, entrambi scritti e diretti da James Cameron. Scopriamo quali sono le location del nuovo film.

Le location di Avatar 2: La via dell’acqua

Il film Avatar del 2009, scritto e diretto da James Cameron, è sicuramente uno dei lungometraggi più di successo nella storia del cinema. È infatti diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi con più di 2,70 miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo e per il sequel, Avatar 2: La via dell'acqua, in uscita il 14 dicembre 2022 nelle sale cinematografiche, si spera nello stesso record. Il famoso film di fantascienza epico ha conquistato tutti soprattutto per le sue ambientazioni spettacolari create da Cameron, come l'universo immaginario di Pandora. Ecco tutto ciò che sappiamo invece sulle location di Avatar 2.

Avatar 2: La via dell'acqua è stato scritto e diretto da James Cameron che aveva annunciato il sequel già in occasione dell'uscita del primo film della serie. Inizialmente il secondo film era previsto per il 2014 e il 2015 ma la sceneggiatura ha richiesto più tempo, come anche le riprese di Avatar 2, iniziate il 15 agosto 2017. Nonostante la maggior parte delle scene riguardino un mondo immaginato da Cameron, sono varie le riprese girate in luoghi reali. La principale ambientazione del nuovo film è stata Manhattan Beach, in California, anche se alcune riprese sono state realizzate anche in Nuova Zelanda.

Avatar 2 – La via dell’acqua

Le location in California

Il film Avatar 2: La via dell'acqua è stato girato principalmente presso il Media Campus di Manhattan Beach Studios (MBS). Si tratta di un complesso di 22 acri che comprende 15 teatri di posa, di cui dieci sono stati locati dalla Lightstorm Entertainment di Cameron.

James Cameron negli Studios

Negli Studios gli attori si sono immersi in enormi piscine per diverse scene subacquee e gli ambienti avevano tutti gli elementi necessari per girare un film basato su CGI. 36.000 pannelli solari coprono inoltre la struttura fornendo circa un megawatt di elettricità.

Scene subacque per Avatar2

Le scene girate in Nuova Zelanda

Nel maggio del 2018 la produzione del film Avatar 2: La via dell'acqua si è spostata in Nuova Zelanda per un periodo di sei mesi. La produzione aveva completato le scene in motion capture del sequel e bisognava iniziare la pre-produzione della parte live-action del film.

Le scene in Nuova Zelanda di Avatar 2

Il cast e la troupe nella primavera del 2019 hanno iniziato le riprese in live-action in Nuova Zelanda, presso Stone Street Studios e Weta Digital, dove sono state girate le sequenze con VFX che si sono concluse a novembre dello stesso anno.