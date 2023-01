Dove è stata girata Lolita Lobosco 2: le location della fiction con Luisa Ranieri in Puglia Ogni domenica su Rai 1 va in onda in prima serata la seconda stagione di Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri e girata in Puglia, tra Bari e Monopoli.

A cura di Clara Salzano

Lolita Lobosco 2

Da domenica 8 gennaio 2023 va in onda su Rai 1 la seconda stagione della fiction Lolita Lobosco con Luisa Ranieri protagonista. Liberamente tratta dal romanzo della scrittrice pugliese Gabriella Genisi, la serie segue le indagini del vicequestore Lolita Lobosco a capo di una squadra di soli uomini con cui indaga su casi di malavita in Puglia. La fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Luca Miniero, è girata tra Bari e Monopoli e viene trasmessa in tv ogni domenica alle 21,25 fino al 12 febbraio 2023. Vediamo quali sono i luoghi della serie Lolita Lobosco 2.

Luisa Ranieri nel ruolo di Lolita Lobosco 2

Le location a Bari di Lolita Lobosco 2

Il set principale per le riprese della seconda stagione di Lolita Lobosco è stato Bari dove sono state girate gran parte delle scene della fiction di Rai 1. Come nella prima stagione così nella seconda si riconoscono diversi luoghi iconici del capoluogo pugliese come la Basilica di San Nicola con la sua architettura romanica, il Castello Normanno-Svevo-Angioino, la Cattedrale di San Sabino e ovviamente i vicoli e le stradine di pietra di Bari Vecchia.

Una scena di Lolita Lobosco a Bari

Di fronte alla Cattedrale di Bari e non lontano dal castello cittadino si trova la casa della protagonista Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri. Si tratta di un appartamento posto in una bella palazzina in Piazza dell’Odegitria a Bari. Nel centro storico cittadino si trova anche la casa della mamma di Lolita.

Lolita Lobosco sul lungomare di Bari

Anche la casa della madre di Lolita, Nunzia, si trova nel cuore del centro storico barese. La Questura di Lolita Lobosco è stato identificato con il Palazzo della Città Metropolitana di Bari che è caratterizzato da un edificio in stile eclettico posto sul lungomare Nazario Sauro e realizzato tra il 1932 e il 1935 su progetto di Luigi Baffa.

Il commissariato di Lolita Lobosco

I luoghi delle riprese a Monopoli della fiction con Luisa Ranieri

Le riprese della seconda stagione di Lolita Lobosco sono continuate a Monopoli di cui si riconosco il suggestivo lungomare e le meravigliose spiagge della città in cui domina la Cattedrale di Santa Maria della Madia in stile barocco. A Monopoli sono state realizzate anche le scene degli esterni e del cortile interno del commissariato di Lolita che si trovano in Palazzo Palmieri con la facciata barocca nel centro della città.

Una scena di Lolita Lobosco 2 a Monopoli

Anche Fasano tra le location di Lolita Lobosco

La Puglia fa da sfondo alle riprese di Lolita Lobosco anche per la seconda stagione che ha girato alcune scene anche fuori dal territorio della provincia barese e di preciso a Pezze di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi, famosa soprattutto per il suo Zoosafari ma anche per le sue scogliere e il mare cristallino.

Una scena sul mare di Lolita Lobosco 2

Le altre location di Lolita Lobosco in Puglia

Non solo Bari e Monopoli, le riprese per la seconda stagione di Lolita Lobosco hanno seguito le vicende del famoso vicequestore in vari luoghi della Puglia, compreso Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari