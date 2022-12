Dove è stato girato Sissi 2: le location della fiction su Canale 5 Dopo il successo della prima stagione, la fiction Sissi torna in prima serata su Canale 5 dal 28 dicembre 2022. Ecco le location dove è stata girata la nuova serie.

La seconda stagione della serie Sissi su Canale 5

Dal 28 dicembre 2022 arriva su Canale 5 la seconda stagione della serie tv Sissi. Prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, la fiction racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach divenuta imperatrice d’Austria giovanissima, dopo il matrimonio con Franz Josef. L’attrice svizzero-americana Dominique Devenport interpreta leggendaria sovrana dell'impero Austro-Ungarico accanto all'attore tedesco Jannik Schümann nei panni del sovrano. Nella seconda stagione l'attore Giovanni Funiati, che interpreta il Conte Gyula Andrássy, acquisisce maggiore importanza, dopo la condanna a morte decretata dal Kaiser Franz viene salvato da Sissi e diventa poi il Primo Ministro ungherese. La serie in prima serata su Canale5 è ambienta tra la Bavaria e il Baltico e le riprese sono state realizzate tra aprile e agosto 2022 in Lettonia, Lituania e Polonia.

Una scena della prima stagione di Sissi con Dominique Devenport e Jannik Schümann

Le riprese di Sissi 2 in Lituania e Lettonia

La seconda stagione della serie Sissi si compone di sei puntate che in Italia andranno in onda in tre appuntamenti. Le scene della serie si svolgono per la maggior parte nella Vienna del tempo e le location della città austriaca sono state ricostruite a Vilnius in Lituania e a Riga in Lettonia.

Una scena della seconda stagione di Sissi

Il palazzo imperiale viennese, la Hofburg, considerato uno dei più grandi complessi residenziali al mondo dove risiedevano gli Asburgo è stato ricreato all'interno della Filarmonica Nazionale Lituana e dell’Università di Vilnius.

La Filarmonica Nazionale Lituana

Le altre location di Sissi 2

Non solo Lituania e Lettoni ma anche Polonia tra le location delle riprese della seconda stagione di Sissi. In questa nuova serie sono state abbandonate le ambientazioni in Austria, Ungheria e Germania che avevano caratterizzato la prima serie.

Uno dei set di Sissi 2

Nella prima stagione di Sissi erano state girate diverse scene nel palazzo di Würzburgha in Germania e nel circondario del Berchtesgadener Land in Baviera, nella seconda stagione, invece, le riprese si sono concentrate altrove.