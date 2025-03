video suggerito

Dormire in prima classe con un pigiama di lusso: il regalo griffato di AirFrance per i passeggeri Viaggiare in prima classe con un pigiama super lusso: è quello che offre La Première, la nuova esperienza Airfrance che mette a disposizione dei passeggeri un pigiama in cotone firmato Jacquemus. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La première di Air France | Foto Airfrance

Volare con un pigiama di lusso come regalo. Air France, compagnia di bandiera francese, ha presentato la nuova esperienza in prima classe, La Première, che include una collaborazione con il brand francese Jacquemus, fondato dal designer Simon Porte Jacquemus. U I passeggeri che voleranno ne La Première di Air France nella primavera del 2025 riceveranno un kit loungewear complementare disegnato da Jacquemus da indossare in volo e da portare poi a casa.

Com'è fatto il pigiama di Jacquemus

Il brand francese ha prodotto quattro diverse taglie e due diversi scolli, dando ai passeggeri la possibilità di scegliere la taglia più comoda. I set in cotone sono offerti anche nelle varianti rossa e blu, che rappresentano la classica palette francese. Il logo di Air France La Première è ricamato sul petto, mentre la doppia etichetta Jacquemus e Air France si può leggere sul collo. Per un tocco giocoso, il pigiama è accompagnato da un sacchetto di popeline rosso ornato dai bottoni tipici della maison.

Il pigiama di Jacquemus

In una dichiarazione ufficiale Fabien Pelous, direttore della Customer Experience di Air France, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con la Maison Jacquemus e con la sua creatività innovativa per creare un nuovo completo di comfort disponibile in esclusiva a bordo delle suite La Première". "Ogni dettaglio conta per creare un'esperienza di viaggio memorabile e questa collaborazione rafforza il nostro impegno a valorizzare ogni momento trascorso in questa cabina eccezionale", ha proseguito.

I pigiami accompagnano il rinnovamento completo dell'esperienza in cabina La Première in una prossima selezione di Boeing 777-300ER, con 4 suite di 3 metri quadrati. Ogni suite vanta una poltrona e una chaise longue che si trasformano in un letto di 2 metri e un servizio personalizzato.