Qual è l'hotel più romantico d'Europa del 2024 (dove una camera costa quasi 10mila euro a notte) Sono stati assegnati i World Travel Awards 2024, i cosiddetti "Oscar del turismo" che hanno premiato le eccellenze del settore viaggi. Qual è la struttura che si è aggiudicata il titolo di "hotel più romantico d'Europa del 2024"?

A cura di Valeria Paglionico

Sono appena stati assegnati i World Travel Awards 2024, i cosiddetti "Oscar del turismo" che ogni anno celebrano le eccellenze del settore travel, premiando aziende, destinazioni e strutture ricettive per la loro qualità, la loro innovazione e i loro servizi. L'obiettivo è mettere in risalto le migliori realtà al mondo in fatto di ospitalità, stimolando il turismo in luoghi molto spesso sconosciuti. I premi assegnati sono stati divisi per continenti e svelano alcune location da visitare assolutamente nei prossimi mesi, un esempio? L'hotel più romantico d'Europa del 2024.

Dove si trova l'hotel più romantico d'Europa

Siete una coppia in cerca di un'esperienza davvero romantica in Europa? Potete lasciarvi ispirare dai premi assegnati di recente nel settore travel, dove a ottenere il riconoscimento "Europe's Most Romantic Hotel 2024", ovvero "Hotel più romantico d'Europa del 2024", è stato il Four Seasons Hotel George V di Parigi.

Four Seasons Hotel George V

Costruito nel 1928 nel cosiddetto "Triangolo d'oro" della ville lumière, ovvero l’8°arrondissement a pochi passi dagli storici Champs-Élysées, è un edificio storico che viene considerato uno splendido e moderno esempio di art decò, anche se interamente restaurato in stile Luigi XV.

Four Seasons Hotel George V

Sontuose decorazioni floreali create da Jeff Leatham, terrazze private con vista sulla Torre Eiffel, tre ristoranti stellati, una elegante spa: l'albergo nel cuore della capitale francese è assolutamente perfetto per concedersi una fuga all'insegna del romanticismo.

Four Seasons Hotel George V

I prezzi dell'hotel di lusso nel cuore di Parigi

Il Four Seasons Hotel George V di Parigi è dotato di oltre 200 camere sofisticate e moderne: le più piccole si estendono per quasi 40 mq, mentre le 11 Signature Suites sono veri e propri appartamenti.

La suite con vista sulla Tour Eiffel

La più ambita si chiama Penthouse ed è contraddistinta da una enorme terrazza con vista straordinaria sulla Tour Eiffel. Quanto costa soggiornare in un simile paradiso? Si parte da un minimo di 2.000 euro a notte per una doppia deluxe e si superano i 9.000 euro per una suite con vista sulla città. Per la suite reale, l'attico e la maxi stanza con vista sulla Tour Eiffel, invece, bisogna chiamare direttamente la struttura per concordare sia i servizi da richiedere che il prezzo del soggiorno.

La suite reale