Cosa visitare nelle Giornate FAI di primavera 2024, i luoghi più belli e come partecipare Sabato 23 e domenica 24 marzo ben 750 luoghi in 400 città italiane solitamente chiusi al pubblico saranno visitabili, in occasione delle Giornate FAI di primavera. Tra questi: Villa del Balbianello, Castello Piccolomini, la Chiesa delle Orsoline, Palazzo Labia, Villa Marino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terrazza di Villa del Balbianello

Sono in arrivo le Giornate FAI di primavera 2024: sabato 23 e domenica 24 marzo ben 750 luoghi in 400 città italiane solitamente chiusi al pubblico saranno esclusivamente visitabili pagando un contributo libero, ma il più delle volte senza possibilità di prenotazione. Le visite riguardano sia le grandi città che i comuni più piccoli: da nord a sud, tutti hanno messo a disposizione i loro tesori. Si tratta di beni del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: monumenti, ville, chiese e molto altro, tutti ugualmente preziosi per raccontare la millenaria cultura del nostro Paese, ricchissima e multiforme. Tra i luoghi eccezionalmente aperti al pubblico: Palazzo Labia a Venezia, il Teatro Comunale di Bologna, Villa e Parco Miralfiore di Pesaro ma anche Palazzo Carpano a Torino, Villa Marino a Roma e molto altro ancora. Tra le "chicche" si segnala Villa del Balbianello a Tremezzina sul lago di Como.

I luoghi più belli da visitare nelle Giornate FAI di primavera 2024

Le Giornate FAI di primavera sono un'occasione preziosa per scoprire qualcosa in più del nostro Paese, per valorizzarne le ricchezze, sia quelle artistiche che quelle paesaggistiche. Il 23 e il 24 marzo, infatti, si potrà ammirare tesori situati da Nord a Sud della penisola: sono coinvolti nell'iniziativa borghi, centri storici, piccoli comuni, capoluoghi e grandi città. La missione del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) è contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio e non c'è modo migliore per farlo, se non raccontandolo. Le possibilità, al di fuori delle grandi città, sono tantissime. Spicca la bellissima Villa del Balbianello nel Comune di Tremezzina, allungata a picco sulle acque del lago di Como. La dimora storica offre uno spettacolare panorama dalla loggia, è una delle più scenografiche del Lario. Da visitare oltre alla loggia sono senz'altro anche la Biblioteca e la Sala della Musica.

Villa del Balbianello

Non serve invece prenotazione per accedere al Castello Piccolomini di Balsorano (a Balsorano Vecchia, in provincia de l'Aquila). Il Castello, a forma pentagonale irregolare, è posizionato su uno sperone di roccia che si affaccia sulla Valle Roveto. È circondato da un giardino mentre gli interni sono in stile gotico e rinascimentale. La Sala dei Cavalieri, con annessa Cappella, è la sala più importante e arricchita negli arredi; a questa si aggiungono la Sala delle armi e il Grottone. Il cortile interno in stile rinascimentale è dotato di pozzo. Durante le Giornate FAI sarà possibile scoprire gli esterni e gli interni dell'edificio.

Leggi anche Dal lago di acqua rosa alla barriera corallina più grande: luoghi imperdibili da visitare nel 2024

Castello Piccolomini

Durante le Giornate FAI si potrà anche godersi un percorso escursionistico alla scoperta delle peculiarità geologiche e strutturali del Sentiero dei Laghi di Colonnella (Teramo). Tra le altre esperienze in programma nel weekend ci sono le visite a: la cosiddetta "città invisibile" La Martella (Matera), la Chiesa delle Orsoline (Benevento), Palazzo Belvilacqua a Crevalcore (Bologna), la Chiesa del Cristo (Pordenone), Villa Beffa e Villa Maddalena (in provincia di Mantova), il Palazzo della Filarmonica (Macerata), Palazzo Zoya (Asti), le stanze segrete di Palazzo di Prima a Giarre (Catania), le Saline di Assemini (Cagliari), Villa Ferretti (Bacoli), il Palazzo Ducale di Urbino. Qui con l'occsasione verrà anch presentata un'importante collezione numismatica, esposta nel Salone Metaurenseg. Altro luogo da segnalare è il Castello di Montegualandro di Tuoro sul Trasimeno, a 450 metri sul livello del mare: è una proprietà privata aperta in esclusiva solo 23 e 24 marzo.

Palazzo Ducale di Urbino

Come partecipare alle Giornate FAI di primavera il 23 e 24 marzo 2024

Il contributo suggerito per aderire all'iniziativa, in qualunque luogo scelto, è a partire da 3 euro. Non tutte le visite non sono prenotabili. Fa eccezione Villa del Balbianello a Tremezzina sul lago di Como; sul sito ufficiale del FAI è possibile scegliere se accedere alla struttura il sabato o la domenica e anche in quale fascia oraria. Il sito riporta anche il numero di posti disponibili, difatti bisogna specificare per quante persone si effettua la prenotazione. Gli ingressi saranno contingentati con un tetto massimo di 1.600 visitatori al giorno con entrate gestite ogni 30 minuti dalle 10:00 alle 17:00, per gruppi di massimo 16 persone. La visita della villa è riservata agli Iscritti FAI e a chi si iscrive o rinnova in loco.