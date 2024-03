Giornate FAI di primavera 2024, cosa visitare città per città il 23 e 24 marzo Dal Ministero dell’Agricoltura di Roma alla sede di Dolce&Gabbana Beauty a Milano, ecco le aperture straordinarie in programma per le Giornate FAI di Primavera (23 e 24 marzo). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Villa Necchi Campiglio

Sabato 23 e domenica 24 marzo sono le giornate dedicate alla scoperta dei tesori nascosti del nostro Paese, luoghi solitamente inaccessibili che aprono le loro porte al pubblico in esclusiva. Questo sconfinato patrimonio culturale e paesaggistico diventa visitabile nelle Giornate FAI di Primavera: si potrà entrare in 750 luoghi di 400 città pagando un contributo libero. L'iniziativa è giunta alla sua 32esima edizione e di anno in anno ha permesso ai territori italiani di far scoprire perle di inestimabile valore, che necessitano di cura per essere tutelate. Si tratta di case private, botteghe, luoghi di natura, musei ma anche borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione. Per due giorni tutto questo accoglierà tutti coloro che desiderano conoscere da vicino e vivere il patrimonio italiano. Da nord a sud, sono tantissime le aperture straordinarie tra cui Villa Necchi-Campiglio e la sede di Dolce&Gabbana Beauty a Milano, Palazzo Piacentini a Messina, le sedi RAI di Venezia e Palermo, Villa e Parco Miralfiore a Pesaro, il Ministero dell’Agricoltura a Roma e molto altro ancora.

Le bellezze di Roma aperte al pubblico

A Roma aprirà eccezionalmente il Ministero dell’Agricoltura, tutto decorato in stile liberty: il Parlamentino, la Biblioteca, lo studio del Ministro, il Salone di ricevimento. Aperture straordinarie anche per Villa Maraini e Palazzo Marina. La prima è dal 1947 sede dell'Istituto Svizzero di Roma. La seconda è invece sede principale dello Stato Maggiore della Marina, degli uffici centrali della Forza Armata e del Ministero della Difesa.

Villa Maraini

Cosa visitare a Milano nelle Giornate FAI 2024 in primavera

A Milano il pubblico avrà modi di entrare e conoscere la sede di Dolce&Gabbana Beauty, creata nel 2023 negli spazi dell’ex monastero ottocentesco di via Kramer, luogo che il brand ha contribuito a recuperare e riqualificare architettonicamente. Inoltre, sarà accessibile per la prima volta il monumentale palazzo che ospita lo studio legale DLA Piper, vicino Duomo, edificio che risale agli inizi degli anni Quaranta. A tutto questo si aggiungono Villa Necchi-Campiglio (coi suoi meravigliosi giardini) e Palazzo Marino, rispettivamente opera degli architetti Piero Portaluppi e Galeazzo Alessi. Aperto anche, nel cuore di Milano, palazzo Pirelli, per tutti il Pirellone: l'edificio, costruito tra il 1956 e il 1961 su progetto dell'architetto Giò Ponti, è uno dei più famosi della città, di cui è stato l'edificio più alto per quasi 50 anni.

Leggi anche Dubai è la destinazione più popolare del 2024: le città italiane nella classifica di TripAdvisor

Palazzo Marino

A Venezia, Torino e Palermo aprono le sedi RAI

Rai è Main Media Partner del FAI, in prima fila per sensibilizzare gli italiani alla cura e valorizzazione del ricco patrimonio nazionale. In occasione delle Giornate e per celebrare il 70esimo anniversario delle trasmissioni televisive dell'emittente, aprirà per gli iscritti FAI il seicentesco Palazzo Labia a Venezia, sede operativa e di rappresentanza della Rai del Veneto dal 1964, una residenza in stile barocco imponente e maestosa. Ma si potranno visitare anche le Sedi Rai di Palermo (dedicate soprattutto alla produzione tv) e di Torino (con gli studi televisivi). A proposito della città piemontese: qui aprirà anche Palazzo Carpano, già Asinari di San Marzano, prestigiosa dimora nobiliare della seconda metà del Seicento. Inoltre, si svelerà eccezionalmente l'Accademia di Liuteria Piemontese, presso l’ottocentesco Complesso Monumentale di San Filippo Neri.

Palazzo Carpano

Cosa ammirare a Napoli per le Giornate FAI di primavera 2024

A Napoli per gli iscritti FAI saranno a disposizione il Rettorato e l'Aula Magna storica dell’Università Federico II. Proprio quest'anno ricorre un importante anniversario: gli 800 anni dalla sua fondazione. Questi eleganti ambienti sono stati sottoporti a restauro sotto la direzione del professor Nicola Pagliara, in seguito al terremoto del 1980.

Federico II

Il Teatro Comunale di Bologna apre le sue porte

Occasione imperdibile a Bologna, dove si potrà ammirare uno dei luoghi più importanti per la cultura musicale italiana: il Teatro Comunale, attualmente chiuso per lavori di rinnovamento. Si ammireranno tutti gli spazi: dal Foyer Respighi (coi pregiati bassorilievi in bronzo di Wagner e Verdi), la Sala (per il momento ancora senza le tradizionali poltroncine rosse), la Buca dell’Orchestra, fino a godere dell'emozione del palco.

Teatro Comunale

Le aperture a Pesaro

Nell'elenco delle aperture delle giornate FAI non poteva mancare Pesaro, nominata Capitale italiana della Cultura 2024. Qui si potranno visitare Villa e Parco Miralfiore nonché la cinquecentesca Chiesa del Nome di Dio e Palazzo Ducale.

Villa Miralfiore

Ad Ascoli Piceno un'occasione esclusiva

Il 23 e 24 marzo si potranno ammirare tre luoghi inaccessibili, chiusi al pubblico perché in restauro. Uno è quello presso il museo archeologico Lilibeo di Marsala, l'altro è il Teatro Comunale e infine c'è il Trittico di Carlo Crivelli sottoposto a restauro nelle sale del secondo piano del Palazzo dell'Arengo di Ascoli Piceno. Solo durante le Giornate FAI di Primavera 2024 si potrà assistere agli interventi di restauro del dipinto, risalente al 1472 circa.

Trittico di Carlo Crivelli

Cosa vedere in Sicilia il 23 e 24 marzo per le Giornate FAI 2024

Ad Agrigento sarà visitabile la Villa Genuardi coi suoi giardini, gioiello dell'Ottocento oggi sede della Soprintendenza ai Beni Culturali. Cambiando provincia, ci sarà a Marsala (TP) l'apertura eccezionale del relitto della nave oneraria detta Marausa 2, attualmente sottoposta a restauro. Non è tutto: a Messina sarà possibile entrare all’interno di Palazzo Piacentini, l'antico Tribunale inaugurato nel 1928.