La classifica delle città migliori da visitare a piedi: al primo posto c'è un'italiana Quali sono le città più belle da esplorare a piedi? Nella top 100 spiccano 6 città italiane, di cui una al primo posto.

A cura di Giusy Dente

Il sito GuruWalk ha stilato la classifica delle 100 migliori città del mondo da esplorare a piedi. La piattaforma riunisce una comunità internazionale appassionata di tour cittadini a piedi, da fare in compagnia di guide specializzate, che conoscono bene il territorio. Si tratta di passeggiate spesso tematiche, che percorrono strade che hanno ospitato set cinematografici, o a tema culturale, o ancora particolarmente attraenti per i paesaggi e le bellezze naturali. L'elenco ha preso in considerazione le prenotazioni effettuate in 800 città di 120 Paesi, effettuate tra aprile 2023 e aprile 2024. Secondo i risultati, la Spagna è il Paese più percorribile a piedi, con ben 28 città nella top 100. La Francia è presente sette volte mentre il Regno Unito appare tre volte insieme a Polonia, Colombia e Vietnam. Solo una città degli Stati Uniti è riuscita a piazzarsi in classifica. Al primo posto spicca una città italiana, mentre fa da chiudifila la tedesca Colonia.

L'Italia al primo posto

L'Italia è presente in classifica con ben sei città: Firenze al quinto posto, Venezia al 14esimo, Milano al 25esimo, Napoli al 37esimo, Bologna al 78esimo. Su tutte svetta però la capitale. Roma è riuscita a conquistare il primo posto della top 100 mondiale. Viaggiatori, turisti e appassionati di tour a piedi amano il suo fascino senza tempo, i suoi vicoli tutti da scoprire, le piazze antiche, le bellezze a cielo aperto dal Colosseo al Pantheon.

Roma

Le città in classifica

Il podio vede Budapest (Ungheria) e Barcellona (Spagna) rispettivamente seconda e terza. La prima è una città unica, perfetta per chi ama la vota notturna e per gli appassionati di architettura. Attrazioni come il Parlamento, il Castello di Buda e il Ponte delle Catene sono solo alcuni dei gioielli che questa città offre ai viaggiatori. La capitale si presta perfettamente ad essere esplorata a piedi. Lo stesso vale per la città spagnola, che attira soprattutto i giovani, che sanno di poter fare tra le sue strade un'esperienza completa, dove unire storia, arte e gastronomia. Barcellona offre vita culturale e movida notturna, che la rendono una delle principali destinazioni turistiche del momento. Il quartiere Gotico, la Rambla e il mercato della Boqueria sono tappe fisse nei tour a piedi. La Spagna è in classifica anche con la sua capitale.

Budapest

Madrid è al quarto posto, merito dei suoi musei e dei suoi tanti spazi verdi, dove riunirsi all'aperto. Segue Firenze, che secondo il sito è particolarmente apprezzata perché la si può esplorare tutta a piedi in poco tempo, passando per il Duomo con la sua imponente cupola progettata dal Brunelleschi, il Ponte Vecchio, la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti. Firenze, a parte la capitale, è l'unica italiana il top 10, che è chiusa da Lisbona, Praga, Amsterdam, Londra e Porto. Il sito ha segnalato, in particolare, che Lisbona e Praga sono quelle che permettono di raggiungere in meno tempo, a piedi, le attrazioni principali, tutte molto vicine.

Barcellona

La classifica completa

Roma, Italia Budapest, Ungheria Barcellona, ​​Spagna Madrid, Spagna Firenze, Italia Lisbona, Portogallo Praga, Repubblica Ceca Amsterdam, Paesi Bassi Londra, Regno Unito Porto, Portogallo Parigi, Francia Vienna, Austria Berlino, Germania Venezia, Italia Siviglia, Spagna Toledo, Spagna Istanbul, Turchia Bruxelles, Belgio Edimburgo, Regno Unito Bruges, Paesi Bassi Valenza, Spagna Cracovia, Polonia Dubrovnik, Croazia Medellín, Colombia Milano, Italia Spalato, Croazia Granada, Spagna Copenaghen, Danimarca Dublino, Irlanda Bilbao, Spagna Cartagena de Indias, Colombia Santiago de Compostela, Spagna Málaga, Spagna Monaco di Baviera, Germania Cordova, Spagna Città del Messico, Messico Napoli, Italia Marrakech, Marocco Stoccolma, Svezia Gand, Belgio Bratislava, Slovacchia Hanoi, Vietnam Saragozza, Spagna Santiago, Cile Bucarest, Romania San Sebastian, Spagna Bordeaux, Francia Bogotà, Colombia Cadice, Spagna Salamanca, Spagna Strasburgo, Francia Palma di Maiorca, Spagna New York, Stati Uniti Segovia, Spagna Varsavia, Polonia Zagabria, Croazia Helsinki, Finlandia Cáceres, Spagna Tirana, Albania Buenos Aires, Argentina Antigua Guatemala, Guatemala La Valletta, Malta Lima, Perù Lubiana, Slovenia Fez, Marocco Cuzco, Perù Tolosa, Francia Oviedo, Spagna Vitoria-Gasteiz, Spagna Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina Girona, Spagna L'Avana, Cuba Anversa, Belgio La Coruña, Spagna Riga, Lettonia Zurigo, Svizzera Oaxaca, Messico Bologna, Italia Norimberga, Germania León, Spagna Nizza, Francia Marsiglia, Francia Sintra, Portogallo Alicante, Spagna Belfast, Irlanda del Nord Cuenca, Spagna Hoi An, Vietnam Pamplona, ​​Spagna Bangkok, Tailandia Tarragona, Spagna Zara, Croazia Gijón, Spagna Merida, Messico Úbeda, Spagna Lione, Francia Breslavia, Polonia Liverpool, Regno Unito Città di Panama, Panama Città di Ho Chi Minh, Vietnam Colonia, Germania