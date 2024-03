I 5 luoghi dove vedere le fioriture in Italia: i parchi e i giardini più belli da visitare in primavera Il periodo della fioritura è uno degli spettacoli che la natura ci offre. Se volete trascorrere un weekend fuori porta in primavera, ecco cinque posti in Italia dove ammirare i campi in fiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La fioritura a Campo Imperatore

La primavera è ormai alle porte, le giornate si allungano e sta arrivando finalmente il momento tanto atteso di vedere i prati in fiore. Le fioriture, presenti da nord a sud, sanno mutare un paesaggio con i loro colori e sono momenti magici per fare una passeggiata o una bella pedalata in bicicletta. Ma quali sono i luoghi ideali dove vedere una fioritura in piena regola? Ecco 5 posti da visitare in Italia con l'arrivo della primavera.

I campi di lavanda a Sale San Giovanni, Piemonte

Sale San Giovanni viene chiamata anche la piccola Provenza per via dei suoi splendidi campi di lavanda. Mille sfumature di viola e indaco colorano i prati di questo piccolo comune in provincia di Cuneo, dove i paesaggi collinari incantati delle langhe si uniscono alla magia della lavanda, della salvia, della camomilla e del finocchio. L'effetto ottico di questa distesa di fiori violacei assomiglia quello delle onde mosse dal vento: uno spettacolo unico che non potete perdervi. In questo caso la fioritura della lavanda avviene tra il mese di giugno e luglio, con tempi flessibili in base al meteo di ogni anno. Se avete in programma una gita, quello è il periodo migliore.

Sale San Giovanni

La fioritura a Castelluccio di Norcia, Umbria

Castelluccio di Norcia è un piccolo borgo in provincia di Perugia. Qui, tra fine maggio e metà luglio, assistiamo alla meravigliosa fioritura tra le colline circostanti: un caleidoscopio di colori irripetibili. La fioritura avviene nell'altopiano del monte Vettore, per la precisione tra Pian Grande e Pian Perduto: qui sbocciano fiori come i papaveri, i narcisi, le violette, i trifogli e la senape selvatica. Proprio quest'ultimo è uno dei primi fiori a sbocciare, che illumina di giallo l'altopiano mentre tra gli ultimi c'è il fiordaliso che con il suo viola completa questa tavolozza naturale.

Castelluccio di Norcia

Per visitare la fioritura il sito ufficiale consiglia di scegliere le navette messe a disposizione per raggiungere i campi senza affollare il sito con le auto. Tuttavia, per chi preferisse arrivare autonomamente ci sono parcheggi dove lasciare il proprio mezzo.

I fiori di Campo Imperatore, Abruzzo

Campo Imperatore è un altopiano in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, tra il Gran Sasso e il Parco Nazionale omonimo. La fioritura dei crocus a Campo Imperatore è un momento unico: nei mesi di marzo e aprile, non appena si è sciolta la neve sul Gran Sasso, le praterie a 1800 metri di altezza si tingono di lilla e viola. La delicatezza dei crocus è tale per cui è necessario programmare bene la visita a Campo Imperatore: questi fiori sono così fragili che la loro fioritura dura pochissimi giorni.

I crocus in fiore a Campo Imperatore

I girasoli della Val d'Orcia, Toscana

A pochi passi da Siena, nelle campagne intorno alla Val D'Orcia, ogni estate, dalla metà di maggio fino a settembre, fioriscono centinaia di girasoli. Questo fiore, che contribuisce a rendere celebre nel mondo il paesaggio della Toscana, sbocciano anche in altre parti della regione. Già a partire da aprile, però, si intravedono i girasoli anche nella zona del Mugello, dalle parti di Pienza e San Gimignano, senza dimenticare la celebre Abbazia di San Galgano, abbandonata da secoli, che si riempie di girasoli nei prati circostanti.

Girasoli in Toscana

I tulipani in fiore a Valeggio sul Mincio, Veneto

A primavera, a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, è possibile assistere alla fioritura dei tulipani. In questo piccolo borgo che si affaccia sul lago di Garda migliaia di visitatori visitano i fiori a Parco Giardino Sigurtà, di proprietà dell'omonima famiglia che ha deciso di aprire il grande spazio verde (60 ettari) a inizio Novecento. I 22 ettari presenti nell'Ottocento si sono trasformati in un bellissimo giardino all'inglese, influenzato dal Romanticismo dell'epoca.

I tulipani a Valeggio sul Mincio

Come ogni anno il Festival Tulipanomania – nominato come Miglior Festival di Tulipani al mondo nel 20222- riempie i giardini a pochi passi dal Garda, trasformando i tappeti verdi in distese rosse e bianche. La fioritura dei tulipani si tiene da metà marzo fino a fine maggio, sempre con dei piccoli margini di cambiamento per via delle condizioni climatiche. Per entrare al parco Sigurtà è necessario acquistare un biglietto sul sito ufficiale: il prezzo intero è di 18 euro ma ci sono riduzioni per gli under 14 e per gli over 65.

Parco Sigurtà a Valleggio sul Mincio