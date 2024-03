Dove trovare i campi di tulipani più belli in Italia per la fioritura di primavera 2024 Con l’arrivo della primavera 2024, sono tanti i parchi e i giardini in Italia dov’è possibile ammirare i tulipani in fiore: 6 oasi verdi perfette per una gita fuori porta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La primavera 2024 è ufficialmente cominciata e con lei è sbocciata la "tulipanomania". I tulipani, i celebri fiori a forma di campana, fioriscono tra marzo e maggio, periodo in cui è possibile ammirarli in varie città in Italia. Da Milano fino alla Sicilia, tantissimi parchi a tema aprono le porte ai visitatori per far ammirare loro la fioritura dei tulipani. Famosi per il loro colore rosse, questi fiori sono tradizionalmente legati all'Olanda, nota anche come la patria dei tulipani. Nel 17esimo secolo, infatti, il botanico Carolus Clusius piantò piantò i semi nella sua casa di Leida: i vicini, affascinati da questi fiori, rubarono alcuni bulbi, facendo così diffondere i tulipani in tutti i Paesi Bassi. Il significato del tulipano è legato a tutta la simbologia amorosa, con il fiore a forma di campana come emblema delle relazioni ideali ed equilibrate. Tra gli altri significati del fiore troviamo: l'entusiasmo, l'energia e la soddisfazione. Da diversi anni anche in Italia tanti giardini o piccole oasi verdi si è aggiunta la possibilità di cogliere alcuni dei fiori sbocciati per portarne un piccolo mazzo a casa. Abbiamo selezionato 6 parchi, da Tulipani Italiani a Milano fino all' "Olanda delle Madonie" in Sicilia, dov'è possibile ammirare (e in alcuni casi raccogliere) i colori dei tulipani.

Un prato di tulipani

Tulipani Italiani, Arese, Milano

Dall'idea di due ragazzi olandesi, Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, il format dei you-pick garden è arrivato in Italia, ad Arese, in provincia di Milano. Questo modello, nato nei Paesi Bassi, prevede che i visitatori possano raccogliere e comprare i tulipani tra le 450 varietà disponibili. Tulipani Italiani è il primo giardino di questo tipo in Italia e il successo è stato replicato in altre parti del Paese. Il campo di tulipani di Arese si trova nel Parco delle Groane, a pochi passi dal borgo Valera dove sorge l'omonima villa settecentesca, denominata anche Villa Ricotti, Luogo del cuore del FAI.

Tulipani Italiani | Foto profilo IG Tulipani Italiani

In un'area di due ettari si trovano tra i 700 e i 600mila tulipani. Oltre a fare fotografie e godersi una giornata all'aria aperta a pochi passi da Milano, sarà possibile acquistare i tulipani, la cui fioritura dura circa sei settimane. A partire dal 23 marzo per entrare nel campo si possono acquistare dei Buoni Ingresso che comprendono l'ingresso al parco, la raccolta di 2 tulipani: se si acquistano sul sito costano 4 euro, mentre sul posto costano 5 euro. Per i bambini sotto i 4 anni l'ingresso è gratuito. Il costo di ogni tulipano (oltre a quelli compresi nel biglietto) è di 1,50 euro, compreso anche il confezionamento finale.

Un mazzo di tulipani | Foto Tulipani Italiani

Info: Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11, 20044 Arese MI. Orari: lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30; Sabato, Domenica dalle 8.30 alle 19.30.

Messer Tulipano 2024, Pralormo, Torino

A pochi passi da Torino, nel comune di Pralormo, torna nel Castello omonimo la 23esima edizione di Messer Tulipano 2024. La manifestazione floreale si tiene ogni anno nel Castello, che per l'occasione apre le sue porte al pubblico, è uno degli appuntamenti storici per gli amanti dei tulipani. Dal 30 marzo al 1 maggio 2024, periodo della fioritura, i campi della dimora sabauda a 30 km da Torino si riempiranno di più di 100mila tulipani. Si potrà passeggiare nel parco (ma non raccogliere i tulipani) e, come ogni, ci saranno una serie di eventi, tra cui una mostra dedicata alla storia della carta, paralleli alla manifestazione.

I tulipani al castello di Pralormo

Info: dal lunedì al venerdì 10-18, sabato, domenica e festivi 10-19. Via Umberto I, 26 – Pralormo. Prezzo: 10 euro; Ridotto giorni feriali: 9 euro; Gruppi prenotati e convezioni: 8 euro; Bambini dai 4 ai 12 anni: 5 euro; Gratuito per i bambini fino a 4 anni.

Flover Farm, Bussolengo, Verona

Da sabato 16 marzo si potranno ammirare 300mila tulipani di 100 varietà diverse. Alla Flover Farm di Bussolengo, Verona, si potrà passeggiare in mezzo ai colori dei tulipani e raccoglierli per portarli a casa. A pochi km da Verona, nella Flover Farm i visitatori possono godersi i colori dei fiori fino a metà aprile, quando i fiori poi iniziano ad appassire. L'ingresso costa 5 euro e il biglietto comprende la possibilità di cogliere 3 tulipani: per i bambini sotto il metro di altezza l'ingresso è gratuito.

I tulipani di Flover Farm

Oltre ad ammirare i tulipani, la Flover Farm offre diverse attività e laboratori: i piccoli potranno costruire il proprio cappello di paglia, mentre nel weekend del 6/7 aprile le famiglie potranno incontrare gli alpaca e interagire con loro. Per tutte le informazioni ulteriori, è possibile visitare il sito web.

I tulipani a Verona

Info: Il campo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19 (chiuso domenica di Pasqua).

Tulipark, Roma

A Roma, nel quartiere Prenestino-Labicano, anche per la primavera 2024 torna il Tulipark, una manifestazione interamente dedicata ai tulipani. Accanto a Villa De Sanctis, parco di 12 ettari sulla Casilina inaugurato nel 1994, è possibile ammirare una distesa di 4 km di tulipani, circa 90 varietà diverse. Una distesa di colori che ricorda quelle che si trovano nei Paesi Bassi. Come si può intuire dal nome, al Tulipark si può passeggiare tra i tulipani ma anche raccoglierli. Nel biglietto d'ingresso, acquistabile online o in presenza, sono compresi due tulipani: per comporre il vostro mazzo, gli altri costano 1,50 euro l'uno.

Tulipark Roma | Foto Tulipark Roma Facebook

Info: dal 22 marzo a metà aprile 2024, via dei Gordiani, 73. Biglietti: 3,50 euro, ma è possibile usufruire degli sconti per famiglie se si acquista online; i bambini sotto il metro entrano gratis; 5 euro di venerdì e nel weekend. Orari: dal lunedì alla domenica 9-18.

Wander and pick, Scandicci, Firenze

Nel comune di Scandicci, alle porte di Firenze, nel parco ex Cnr 300mila tulipani daranno vita a una sorta di installazione floreale: dal 30 marzo si potrà ammirare quello che più che un campo fiorito sembra essere una sorta di labirinto in fiore. Oltre ad ammirare i campi è possibile frequentare alcuni workshop sulla botanica. Il parco si trova in via Galileo Galilei a Scandicci ed è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

L'Olanda delle Madonie, Sicilia

A Blufi, comune di meno di mille abitanti in provincia di Palermo, nel cuore delle Madonie, catena montuosa della Sicilia settentrionale, si trova un'attrazione naturale aperta tutti. I tulipani di Madonna dell'Olio sono una fioritura chiamata così perché i prati che circondano il Santuario omonimo si colorano di rosso e giallo. Una vista mozzafiato, resa ancora più suggestiva da questo edificio dell'ottavo secolo immerso nella natura. I tulipani che fioriscono in questa zona sono una varietà locale particolare: il tulipano di Raddi. Questo paesaggio incontaminato si è conquistato l'appellativo di Olanda delle Madonie.

I tulipani di Blufi