Riapre il campo di tulipani ad Arese (Milano): orari e come entrare gratis Oggi, sabato 16 marzo, apre il campo di tulipani di Arese (Milano): fino al 22 marzo sarà possibile accedervi gratuitamente. Dal 23 marzo sarà invece possibile acquistare i buoni ingresso. Ecco tutte le info, gli orari e i prezzi.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 16 marzo, è stato aperto ufficialmente il campo di tulipani ad Arese, comune che si trova nella provincia di Milano, che è il più grande in Italia. Si tratta infatti di un'area grande due ettari, come quattro campi di calcio: "Siamo orgogliosamente giunti all'ottava edizione e ti aspettiamo per festeggiare la prossima Primavera", si legge sul sito.

Fino al 22 marzo si potrà accedere gratis al campo di tulipani

Quest'anno sarà possibile accedere gratuitamente in alcuni giorni. In particolare modo fino a venerdì 22 marzo sia in quello del Milanese che nel campo che si trova a Grugliasco (Torino) l'ingresso sarà gratuito. Il motivo? È che solo una parte di campo è già in fioritura.

Dal 23 marzo 2024 invece si potrà richiedere i buoni ingresso. In totale sono oltre seicentomila i tulipani che stanno crescendo e che stanno per fiorire. All'ingresso sarà possibile trovare secchi e cestini dove poter riporre con cura i tulipani raccolti: lo staff inoltre spiegare come poter scegliere e raccogliere i fiori. Per la raccolta non è necessario utilizzare cesoie. Dopo averla fatto, con il buono d'ingresso, si potrà andare al gazebo dove verranno contati e confezionati dal personale. Il personale infatti provvederà a staccare eventuali bulbi rimasti attaccati allo stelo e preparare il mazzo.

Il costo del biglietto e gli orari di accesso

Il biglietto per accedere è di quattro euro se acquistato online, di cinque euro se acquistato al campo. I bambini sotto i quattro anni non pagano. Ogni persona avrà gratuitamente due tulipani: quelli aggiuntivi saranno a pagamento. Il costo è di 1,50 euro nel periodo di fioritura dei tulipani tardivi (8 aprile fino a 25 aprile). All'inizio e alla fine della stagione saranno scontati a un euro.

Il campo è aperto sette giorni su sette, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19.30 mentre sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.30. Resterà accessibile anche in caso di pioggia.