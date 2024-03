Giornate FAI di primavera 2024 a Milano e in Lombardia, i luoghi da visitare il 23 e 24 marzo Tornano le Giornate Fai di Primavera: l’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo in tanti luoghi di cultura. Per accedere alle visite è sufficiente presentarsi sul posto durante gli orari di apertura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tempo di qualche gita nei luoghi più belli della Lombardia e meglio ancora se con una guida turistica. Tornano infatti le Giornate Fai di Primavera: l'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo in tanti luoghi di cultura. Dal palazzo Ripari Mori di Cremona alla Villa Carcano di Mandello in provincia di Lecco. Dal palazzo Aldegatti di Mantova a villa Cavezzali Gabba al Tormo di Lodi. Fino ai luoghi milanesi: da villa Necchi Campiglio alla stazione dei carabinieri della Compagnia Duomo. E tanti altri luoghi.

Tutte le visite sono senza prenotazione. Come scrive il Fai sul suo sito: "Per accedere alle visite è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo. Sul posto, i volontari FAI forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa".

Cosa visitare a Milano durante le giornate FAI di primavera 2024

Ecco quali sono i posti segnalati dal Fai per la città di Milano:

Leggi anche Sciopero Trenord il 23 e 24 marzo 2024, gli orari e i treni garantiti a Milano e in Lombardia

Grattacielo Pirelli

Dolce&Gabbana Beauty

Galtrucco

Palazzo Marino

L’Ippodromo Snai San Siro

Palazzo Castani

Palazzo del Banco di Roma

Santuario di San Giuseppe

Sky Italia

Villa Mirabello

Da non perdere anche i luoghi della provincia di Milano che il Fai ha messo a disposizione:

Cassano d’Adda, un museo diffuso

Palazzo Fregoso, Colturano

Corbetta, Palazzo Brentano

Casa Testori a Novate Milanese

I luoghi FAI da visitare in Lombardia il 23 e 24 marzo

L'appuntamento del Fai non è solo Milano. Tanti, anzi tantissimi, i posti dello Lombardia che meritano una visita in questo weekend:

U-Power Stadium a Monza

Casa Banfi a Vimercate (Monza)

Teatro Sociale di Como

Villa Del Bono a Cremella (Lecco)

Torre Federico Barbarossa, Mandello del Lario (Lecco)

Casa Villa di Bortolo Belotti, a Zogno (Bergamo)

Palazzo Gaifami (Brescia)

Abbazia Olivetana a Rodengo Saiano (Brescia)

Palazzo Federici, Artogne (Brescia)

Collegio della Beata Vergine (Cremona)

Villa Cavezzali Gabba al Tormo, a Crespiatica (Lodi)

Orto Carolingio del Gradaro (Mantova)

Villa Maddalena, Castel Goffredo (Mantova)

Palazzo Mezzabarba (Pavia)

Villa Gianetti a Saronno (Varese)

Cascina Ronchetto a Morazzone (Varese)

Palazzo Pestalozzi – Luna a Chiavenna (Sondrio)