Come salire sul tram di Louis Vuitton e le experience gratuite da fare a bordo Per celebrare il ventennale dalla prima storica collaborazione, Louis Vuitton torna a collaborare con Takashi Murakami. A Milano si possono fare due esperienze esclusive a bordo di tram speciali.

A cura di Giusy Dente

Per festeggiare i 20 anni dalla prima collaborazione tra Louis Vuitton e Takashi Murakami, la Maison e l'artista (famoso per gli stravaganti e coloratissimi personaggi kawaii) hanno dato vita insieme a una nuova collezione. Tra i lanci: il primo, dedicato al mondo Multicolor, è arrivato nelle boutique lo scorso 3 gennaio. Per celebrare l'evento, la Casa di moda ha pensato a un'iniziativa speciale su Milano. I protagonisti sono i tram storici degli anni Venti, un simbolo del capoluogo lombardo, messi a disposizione dalla società di trasporto pubblico ATM. Due i mezzi disponibili per questa esperienza immersiva speciale, con due itinerari diversi per le strade del centro e due diverse tipologie di attività da fare a bordo.

Come vivere l'esperienza sui tram a tema

Il primo tram è un cinema itinerante che parte da piazza Castello. L'esterno del mezzo di trasporto riprende l'iconica stampa Multicolor, con interni blu, uno dei colori maggiormente usati dall'artista nelle sue opere e peluche che riprendono le sembianze di alcuni elementi cari a Takashi Murakami, come i fiori. A bordo è possibile vedere video e immagini che illustrano l'universo dell'artista, la sua produzione, ma sono disponibili per la fruizione anche i due anime creati appositamente per Louis Vuitton, uno nel 2003 (anno del primo lancio) e uno nel 2009.

Parte invece da piazza Fontana il tram trasformato in caffè letterario, una sorta di tram-confetto con interni e accessori tutti rosa, mini tavolini con Monogram Multicolor, angolo lettura con tanti volumi dedicati all'artista e alla storia della Maison (più una immancabile guida di Milano) e un angolo bar che serve bubble tea e biscottini.

I due tour saranno aperti al pubblico fino al 28 gennaio ed entrambi sono prenotabili sul sito di Louis Vuitton. Per i viaggiatori sarà impossibile sbagliare: sono state infatti predisposte delle pensiline decorate con il logo LV Hands, realizzato dall'artista per la Maison agli inizi degli anni 2000. Alla fermata dei tram ci sono dei video promozionali con protagonista Zendaya. L'attrice, infatti, è la protagonista della campagna Murakami x Louis Vuitton. Per l'occasione è stata trasformato anche il negozio Louis Vuitton in Galleria Vittorio Emanuele Il, appositamente rieditato con grafiche ed elementi esclusivi.

Murakami x Louis Vuitton, la riedizione della storica collaborazione

Louis Vuitton x Murakami è una riedizione della primissima collezione che segnò l'inizio della collaborazione tra la Casa di moda e l'artista. Il progetto si compone di oltre 200 creazioni inedite che celebrano il fascino senza tempo della Maison e lo spirito pop della produzione dell'artista, apprezzato a livello internazionale per i suoi personaggi colorati e fantasiosi che attingono al mondo degli anime, della fantascienza, dell'arte tradizionale giapponese, del cinema.

Il primo capitolo della collezione Louis Vuitton x Murokomi è stato svelato l'1 gennaio ed è disponibile nei negozi dal 3 gennaio. È una rielaborazione del Monogrom Multicolor, con il logo LV e i fiori Monogram intrecciati in 33 colori diversi. Un secondo capitolo sarà lanciato nel marzo 2025 e si concentrerò sul motivo Cherry Blossom, perfetto per la primavera. Il terzo capitolo sarò presentato a metà anno.