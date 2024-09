video suggerito

Sembra un baule ma diventa un letto da portare in viaggio (e costa quasi 200 mila euro) Nicolas Ghesquière e Pharrell Williams hanno reinterpretato lo storico baule con letto ripiegabile di Louis Vuitton, uno dei pezzi più esclusivi della Maison. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Malle Lit Monogram

Dormire è bello, farlo con stile lo è ancora di più. Louis Vuitton col suo baule da letto si rivolge a chi neppure quando è in viaggio vuole separarsi dalla sua griffe preferita. Ecco perché la Maison francese ha riportato in vita un accessorio che risale in realtà a diversi decenni anni fa, nato per i giramondo. La Casa di moda è nota proprio per l'attenzione che sin dall'inizio ha sempre riservato al mondo travel con accessori, borse e bauli pregiati. Il Direttore artistico delle collezioni femminili Nicolas Ghesquière e il Direttore creativo della linea maschile Pharrell Williams hanno realizzato due nuove versioni del baule da letto del XIX secolo, dal tocco più contemporaneo, ma ugualmente esclusivo.

La storia del baule

Il primo baule-letto firmato Louis Vuitton risale al 1868: era destinato agli esploratori, ai viaggiatori, per consentire loro di riposare comodamente in qualunque luogo si trovassero. Il design fu brevettato da Georges Vuitton nel 1885 e fu successivamente esposto in varie fiere mondiali ed esposizioni internazionali. Divenne molto popolare grazie anche ad alcuni acquisti celebri: lo volle, per esempio, Pietro Savorgnan di Brazzà, passato alla storia per le sue spedizioni in Congo.

Il modello originale

Il restyling del baule letto di Nicolas Ghesquière e Pharrell William

A distanza di decenni, l'oggetto esclusivo torna grazie alla collaborazione firmata Nicolas Ghesquière e Pharrell Williams, entrambi Direttori creativi della Maison. Hanno fatto un restyling dell'originale Malle Lit, conservandone alcuni elementi peculiari e mantenendo ovviamente la struttura pieghevole in alluminio e faggio, con materasso e coprimaterasso all'interno. In dotazione ci sono anche delle cinghie, per fissare gli effetti personali del viaggiatore.

Malle Lit x Pharrell Williams

Non solo: è prevista l'aggiunta di un comodino, per creare ulteriore spazio dove poggiare i propri averi. Rispetto al modello originale la versione di Ghesquière presenta un esterno futuristico ispirato alla sua collezione Cruise del 2023, mentre il materasso è decorato con un motivo floreale simile a quello della collezione Primavera-Estate 2018. Pharrell Williams si è ispirato dall'omonimo accessorio degli archivi. Ha puntato sul motivo a righe (ispirato alla leggendaria tela del 1872), mentre il materasso e il cuscino jacquard presentano ricami LV Lovers.

Malle Lit x Nicolas Ghesquière

Il primo sarà esposto presso la boutique Louis Vuitton di Saint-Germain-des-Prés, in Francia, dal 20 settembre al 6 ottobre, mentre il secondo sarà esposto all'evento Savoir Rêver Louis Vuitton presso l'Hôtel Cheval Blanc di Parigi dal 21 settembre al 4 ottobre. I due bauli sono per ora disponibili su ordinazione: il Malle Lit x Pharrell Williams compare sul sito ufficiale al prezzo di 190 mila euro.