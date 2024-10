video suggerito

La borsa più originale delle sfilate di Parigi è a forma di Arco di Trionfo e costa oltre 30mila euro Ieri sera è andata in scena la sfilata P/E 2025 di Louis Vuitton e tra gli ospiti c’era anche Jaden Smith, che ha sorpreso tutti con una originale borsa-opera d’arte: sapete quanto vale? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera si è chiusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e, nonostante si trattasse dell'ultimo giorno di sfilate, le sorprese non sono mancate. Chanel è tornata al Gran Palais, location amatissima da Karl Kagerfeld, Miuccia Prada col suo brand Miu Miu si è ispirata al guardaroba dell'infanzia e Coperni ha sfilato sullo sfondo del castello fiabesco di Disneyland Paris. Tra le Maison che hanno presentato le loro nuove collezioni c'era anche Louis Vuitton, il cui front-row è stato letteralmente invaso dalle star, primo tra tutti Jaden Smith, il figlio dell'attore hollywoodiano Will Smith. In quanti hanno notato la sua originale borsa da collezione che rende omaggio alla capitale francese?

Jaden Smith alle sfilate con la borsa opera d'arte

Le Fashion Week sono tra gli eventi più glamour dell'anno, attesissimi dalle star che vogliono sorprendere con il loro stile glamour e sopra le righe. Jaden Smith lo ha capito bene e per assistere alla sfilata P/E 2025 di Louis Vuitton ha pensato bene di puntare tutto su un look d'avanguardia. Vestito di nero dalla testa ai piedi, ha abbinato un paio di pantaloni oversize che lasciavano i boxer in vista a un montoncino portato a petto nudo. Per completare il tutto ha scelto un paio di mocassini borchiati, una collana a catena col ciondolo a forma di sneakers e un portachiavi-bicicletta agganciato alla cintura griffata. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fashion addicted? La maxi borsa logata che riproduce l'iconica silhouette del monumento più famoso degli Champs-Elysées.

Jaden Smith alla sfilata di Louis Vuitton

Qual è il monumento che ha ispirato la borsa-baule di Louis Vuitton

La cosa che in pochi sanno è che la borsa-baule di Louis Vuitton indossata da Jaden Smith durante la sfilata P/E 2025 della Maison è un esclusivo (e prezioso) pezzo da collezione. Realizzata ad Asnières-sur-Seine, luogo a pochi chilometri da Parigi dove la Maison produce ancora i suoi iconici bauli, è nata con l'idea di creare un'opera d'arte "indossabile". La sua forma riproduce la Malle Arc de Triomphe, il monumento più famoso degli Champs-Elysées declinato in una versione glamour griffata. Rivestita interamente con la tela Monogram, la borsa ha uno specchio centrale per creale "l'effetto spazio" tra le due colonne dell'arco. Ha 600 rivetti e 7 scomparti e, sebbene le sue dimensioni non siano XXL, può contenere tutto il necessario per uscire, dagli occhiali da sole alle chiavi, fino ad arrivare a un foulard o ai gioielli. Quanto costa? 32.000 euro ma per averla bisogna ordinarla direttamente in una delle boutique della Maison.

Leggi anche Chanel collezione Primavera/Estate 2025

La borsa baule di Louis Vuitton