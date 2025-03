video suggerito

Come raggiungere il Marocco senza aereo: da dove partono le navi e in quanto tempo si arriva Per raggiungere il Marocco non è necessario prendere l'aereo: un'alternativa sostenibile è la nave, con partenze da vari porti europei. Scopriamo come raggiungere il Paese dall'Italia o dall'Europa.

A cura di Arianna Colzi

La piazza della moschea di Hassan II al mattino, Casablanca, Marocco

Manca circa un mese a Pasqua e al maxi ponte che la lega al 25 aprile e al Primo maggio: con soli sei giorni di ferie, è possibile fare un ponte lungo due settimane. Un'ottima occasione per programmare un viaggio più lungo o per visitare una località fuori dall'Europa. Tra le mete ideali da visitare in primavera c'è sicuramente il Marocco: una destinazione non troppo distante dall'Italia, raggiungibile con un volo di tre ore da Milano o da Roma. Per chi, invece, ha a disposizione più giorni da poter trascorrere in viaggio, l'alternativa più sostenibile è non prendere l'aereo per raggiungere il Marocco, non solo dall'Italia ma anche dal resto d'Europa. Scopriamo come raggiungere il Marocco in nave.

Dove partono le navi dall'Italia per il Marocco e in quanto tempo si arriva

Se si sceglie di prendere la nave per andare in Marocco, ci sono tre porti dove i traghetti giungono a destinazione: c'è il porto di Casablanca, capitale economica del Paese, poi quelli di Tangeri e Agadir. Qui giungono navi provenienti dalla Francia e dall'Italia. Dal nostro Paese le navi che raggiungono il Marocco partono da Genova o da Savona per giungere a Tangeri: queste rotte vengono coperte da compagnie navali quali Grandi Navi Veloci e Grimaldi Lines.

La città vecchia di Essaouira in Marocco

Il tragitto in nave da Genova a Tangeri dura circa 50 ore, poco più di tre giorni con GNV con scalo, e per un singolo passeggero senza auto costa dai 315 ai 350 euro. Per chi, invece, sceglie di viaggiare con la macchina il costo sale a 800 o 900 euro circa.

Capo Spartel vicino a Tangeri, Marocco

Se si vuole partire dal sud, invece, è possibile prendere un traghetto dalla Sicilia. Non ci sono traghetti diretti dalla Sicilia, ma è possibile prendere un traghetto da Palermo con la compagnia Grandi Navi Veloci diretto in Tunisia. Il costo di un traghetto andata e ritorno per Tunisi con cabina uso esclusivo costa 180 euro andata e ritorno compreso il costo di un veicolo, una macchina di medie dimensioni. Da lì si impiegano 24/30 ore per raggiungere Marrakesh: sono circa 2mila km, dunque è un viaggio che consigliamo solo agli amanti dell'avventura. Solo per il viaggio di andata si stima un costo del carburante di circa 150-200 euro.

Come arrivare in Marocco in auto dall'Italia

Sempre per i più avventurosi, è possibile ipotizzare un viaggio on the road dall'Italia al Marocco. Ipotizzando come città di partenza Milano è possibile raggiungere in macchina Algericas o Tarifa, due città nel Sud della Spagna, nella regione dell'Andalusia. Da qui partono i traghetti per il Marocco. Da Milano si passa attraverso la Francia, passando da Avignone, per poi scendere giù fino a percorrere il versante orientale della Spagna: Barcellona, Valencia, Murcia e Granada sono solo alcune delle città da cui passerete e che potete includere come tappe del viaggio in macchina. Infatti senza stop, il viaggio da Milano ad Algericas o Tarifa dura circa 21 ore, ma, se si fanno tre o quattro tappe intermedie, è possibile guidare sei, sette ore al giorno, rendendo la vacanza più rilassante e confortevole.

La Moschea Hassan II a Casablanca

Partire per il Marocco dalla Spagna

Partire dalla Spagna, invece, è la soluzione più comoda e veloce: dai porti di Algeciras e Tarifa è possibile prendere un traghetto per raggiungere il Tangeri, in Marocco. Da Algeciras il viaggio in traghetto dura circa una, due ore, mentre da Tarifa si impiegano solo 35 minuti.