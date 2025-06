video suggerito

Qual è la cittadina da sogno soprannominata la “Bali d’Europa” Siete alla ricerca di una meta esotica ma non troppo distante da casa? Questa cittadina fa al caso vostro, visto che è soprannomina la Bali d’Europa. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2025 è arrivata e con lei anche le giornate calde e soleggiate che fanno venire a tutti la voglia di ferie. Purtroppo per molti la pausa lavorativa è solo un lontano miraggio ma, nonostante ciò, si prova a organizzare lo stesso qualche weekend fuori città per staccare la spina. Se il tempo a disposizione è troppo poco per volare oltreoceano, si può puntare su qualche meta europea quasi sconosciuta ma ugualmente esotica, un esempio? La cittadina che è stata paragonata a Bali: ecco qual è e dove si trova.

Perché visitare la Bali d'Europa

Siete alla ricerca di una meta esotica ma non intendete spostarvi troppo da casa? Dovete prendere un volo per la Spagna, dove esiste la cosiddetta "Bali d'Europa". Si chiama Tarifa, si trova in Andalucia nel mezzo del Mediterraneo ed è consigliata da tutti i travel influencer esperti di luoghi da sogno del "vecchio continente". Spiagge costeggiate da palme, acque cristalline e prezzi convenienti: questo paradiso spagnolo è l'ideale per coloro che intendono trascorrere qualche giorno in un luogo che sembra essere uscito da una cartolina ma che allo stesso tempo non prevede infinite ore di viaggio per essere raggiunto.

Tarifa

Cosa fare a Tarifa

Tarifa si trova a poco più di 14 km dalla costa del Marocco, quindi si registrano delle temperature medie molto elevate, ed è famosa per le sue spiagge spettacolari. La più apprezzata è Playa de Bolonia, dove la sabbia è chiarissima, il mare sembra tropicale e il tramonto è capace di lasciare senza fiato. Playa de los Lances non è da meno, anzi, è l'ideale per gli amanti delle lunghe passeggiate, del kitesurf e del windsurf. Il dettaglio da non sottovalutare? A orario aperitivo i drink vengono offerti a soli 3 euro. Se, infine, si ha voglia di visitare un luogo iconico non troppo distante, si può prendere un traghetto alla volta di Tangeri, in Marocco, raggiungibile in meno di un'ora. Come raggiungerla? Basta prendere un volo per Malaga o Siviglia e continuare il viaggio in treno o in bus.