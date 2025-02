video suggerito

Come raggiungere la Turchia senza aereo: da dove partono le navi e in quanto tempo si arriva Arrivare in Turchia con l’aereo può rivelarsi troppo costoso per questo ci sono diverse soluzioni alternative, tra cui l’autobus e la nave: scopriamo come è possibile raggiungere Istanbul senza aereo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Istanbul

Se siete in cerca di un'avventura o di un road trip, scegliere una metà da raggiungere senza prendere l'aereo potrebbe essere una soluzione poco convenzionale. Se partire per Londra senza prendere l'aereo può non essere così complicato, andare negli Stati Uniti richiede quasi una settimana di viaggio in nave. Negli ultimi anni la Turchia è diventata una delle destinazioni più popolari, nonché una delle mete raggiungibili in nave oppure in treno, anche se è un viaggio che consigliamo soltanto agli amanti dell'on the road. Scopriamo come raggiungere la Turchia senza aereo.

Dove partono le navi dall'Europa per la Turchia e in quanto tempo si arriva

Il mezzo ideale per arrivare in Turchia partendo dall'Europa è senza dubbio la nave. Fino a pochi anni fa partivano da Venezia, Brindisi o Ancona una serie di navi turistiche con destinazione Cesme, nella provincia di Smirne, affacciato sulla costa dell'Egeo. A oggi, però, l'unico modo per raggiungere la Turchia in nave è fare tappa in Grecia.

Se non si vuole prendere un volo per la Grecia è possibile prenotare un traghetto dall'Italia verso la Grecia, per esempio da Bari o Ancona. Le compagnie navali che coprono maggiormente questo itinerario sono la Patrasso e la Igoumenitsa. Da qui è possibile proseguire verso la Turchia con destinazione Cesme, per un viaggio che dura circa due giorni di nave.

Leggi anche Come raggiungere Londra senza aereo: da dove partono i treni e in quanto tempo si arriva

Goreme, Cappadocia

Infine, è possibile raggiungere la Turchia anche via mare. Sebbene non ci siano collegamenti diretti dall’Italia alla Turchia, è possibile prendere un traghetto dall’Italia verso la Grecia, come ad esempio da Bari o Ancona a Igoumenitsa o Patrasso, e da lì proseguire con un altro traghetto verso la Turchia, spesso arrivando a Cesme vicino a Izmir e a circa cinque ore dalla capitale Istanbul. Dalle isole di Rodi e Kos, le isole del Dodecaneso, è possibile fare una crociera che, prima di approdare in Turchia, vi farà ammirare le meraviglie del mar Egeo. I traghetti tra la Grecia e la Turchia sono: Midilli-Ayvalik; Chios-Cesme; Samos-Kusadasi; Kos-Bodrum; Rodi-Marmaris. Per dare una cifra orientativa del costo del viaggio, un traghetto da Rodi a Marmarsi va da 78€ a 297€ a seconda dell'offerta.

Sophia a Istanbul, Turchia

Come arrivare in Turchia dall'Italia in autobus

Una soluzione più economica dell'aereo per arrivare in Turchia è prendere un autobus. L'itinerario, coperto da diverse compagnie internazionali come FlixBus e Eurolines, prevede una tappa a Sofia o Belgrado. Il viaggio dall'Italia alla Turchia dura circa 40-50 ore, circa tre giorni di viaggio: una soluzione che non ci sentiamo di consigliare a chi vuole fare un weekend a Istanbul. Gli autobus principali sono dotati di connessioni Wi-Fi e consentono di arrivare a Istanbul senza spendere cifre proibitive per i voli.