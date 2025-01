Come entrare gratis nei musei di tutta Europa: i consigli da seguire in viaggio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare è uno dei piaceri della vita ma spesso, tra prezzi dei voli alle stelle, alloggi presi d'assalto dai turisti e spese extra per visite e ristoranti, si tratta di un'attività decisamente onerosa che ci si può concedere solo poche volte in un anno. Esistono però dei piccoli trucchi da poter utilizzare per risparmiare quando si pianifica una vacanza all'estero. Siete appassionati d'arte ma non potete permettervi il biglietto d'ingresso a tutti i musei della città visitata? Ecco come fare economia per ammirare gratis mostre, cattedrali e gallerie d’arte.

Il giorno in cui i musei sono gratis nei diversi paesi d'Europa

Visitare un museo famoso in una particolare città estera fa parte dell’esperienza del viaggio, anche perché spesso ci si ritrova di fronte opere iconiche e uniche nel loro genere che hanno fatto la storia dell’arte. Come fare per accedere alle mostre gratuitamente? Basta informarsi sulle iniziative proposte dai luoghi visitati: il più delle volte, infatti, le diverse nazioni stabiliscono sempre un giorno del mese in cui il biglietto è gratuito. In Italia, ad esempio, i musei statali sono tutti gratis la prima domenica del mese. Stessa regola viene applicata anche in Spagna, in Austria e a Tallin, la capitale dell’Estonia. A Vilnius, invece, la capitale della Lituania, la giornata dei musei gratuiti coincide con l’ultima domenica del mese.

Le agevolazioni in occasioni speciali o anniversari

A Copenaghen e in tutta la Danimarca è nell’ultimo mercoledì del mese che l’accesso alle mostre statali è gratis, mentre a Bratislava, la capitale della Slovacchia, viene proposto l’ingresso gratis alla Galleria Comunale ogni primo mercoledì del mese. Cosa dire della Grecia e della spettacolare Acropoli di Atene? Tra l’1 novembre e il 31 marzo ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto (e il periodo risulta essere perfetto anche a livello di condizioni meteorologiche, visto il caldo asfissiante che colpisce il paese ogni estate). Importante, inoltre, ricordare che molti monumenti e musei propongono tariffe agevolate in occasioni speciali o anniversari. Il Louvre è gratuito il 14 luglio (giorno della presa della Bastiglia), mentre a Barcellona il Palau Guell non fa pagare l’ingresso a Sant’Eulalia, il 12 febbraio, e a San Giorgio, il 23 aprile.