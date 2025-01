Chiara Ferragni sulla vetta del Monte Bianco: quanto costa l’esperienza a oltre 3mila metri di altezza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è lasciata alle spalle l'ultimo anno difficile, quello in cui ha affrontato non solo lo scandalo dei pandori ma anche la separazione da Fedez. Ora si gode la ritrovata serenità accanto alla famiglia e alle persone care, approfittando di ogni pausa lavorativa per concedersi vacanze e momenti di relax. Lo scorso weekend, ad esempio, è tornata in uno dei suoi posti del cuore, Courmayeur, trascorrendo le giornate tra spa notturne, camere con vista sulle Alpi e sciate in compagnia. Tra le esperienze fatte c'è anche quello dello Skyway Monte Bianco: ecco di cosa si tratta e quali sono i prezzi.

Cos'è lo Skyway Monte Bianco

Si chiama Skyway Monte Bianco ed è l'impianto di funivie che collega Courmayeur al punto più vicino alla vetta del Monte Bianco. Inaugurato nel 2015, ad oggi viene considerato una meraviglia tecnologica e ingegneristica che sfida le leggi della natura, permettendo ai turisti di avvicinarsi alla montagna e al cielo.

Chiara Ferragni sullo Skyway Monte Bianco

Non si tratta, infatti, solo di una funivia ma di un'esperienza di ascesa verticale a 360 gradi. Al momento comprende 3 stazioni Courmayeur/The Valley, Pavillon/The Mountain e Punta Helbronner/The Sky: si parte dai 1.300 metri di altezza e si arriva ai 3.466 metri, quota che permette di godersi un meraviglioso panorama alpino da una posizione privilegiata.

La vista dallo Skyway Monte Bianco

I prezzi delle esperienze sullo Skyway Monte Bianco

Insieme agli amici Chiara Ferragni è salita per la prima volta sullo Skyway Monte Bianco e, una volta arrivata in vetta, non ha potuto fare a meno di immortalare il panorama in alcuni scatti social accompagnati dalla didascalia "Insane". Quanto costa l'experience perfetta per gli appassionati di montagna?

Skyway Monte Bianco

I prezzi cambiano a seconda delle proprie esigenze: per un viaggio di andata e ritorno sull'intera tratta, ovvero Courmayeur – Punta Helbronner, si spendono 68 euro, a cui si possono aggiungere degli extra, dai 13 euro per l'aperitivo alpino ai pranzi a Pavillon o a Punta Helbronner (dai 26 ai 29 euro).

Skyway Monte Bianco

L'ingresso alle Terme di Pré Saint Didier e ascesa a Punta Helbronner costa invece 98 euro, mentre il pacchetto Vip con visita guidata, caffè di benvenuto, pranzo alpino al Bistrot Panoramic e accesso prioritario ai servizi viene proposto a 377 euro (per 2 persone). In quanti, ammirando le foto e i video ad alta quota di Chiara Ferragni, vorranno provare l'esperienza?