Chiara Ferragni in visita alla Valle dei Templi: la storia di uno dei parchi più suggestivi al mondo Chiara Ferragni ha approfittato dei suoi giorni in Sicilia per visitare la Valle dei Templi, uno dei parchi archeologici più antichi al mondo. Scopriamone la storia.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in visita alla Valle dei Tempi in Sicilia

Chiara Ferragni ha approfittato della sua vacanza in Sicilia per trascorrere del tempo con gli amici e visitare alcuni luoghi iconici dell'isola, dai monumenti di Palermo a uno dei parchi archeologici più suggestivi al mondo. La nota influencer si è recata infatti alla Valle dei Templi, in provincia di Agrigento, mostrando ai suoi quasi 27 milioni di follower perché è uno dei parchi archeologici più suggestivi del mondo.

Chiara Ferragni alla Valle dei Templi

La storia della città della Valle dei Templi

Passeggiando oggi tra le rovine e le antiche vestigia della Valle dei Templi in Sicilia si fatica a pensare che un tempo qui sorgesse una florida città con più di 200.000 abitanti. Fondata nel 580 a.C da coloni provenienti da Gela e da Rodi, sorgeva la città di Akragas che godeva di una posizione strategica non lontana dal mare, con le montagne a nord che la proteggevano, e lambita da due fiumi.

Le rovine della Valle dei Templi

Akragas aveva anche il porto che si trovava alla foce dei due fiumi, oggi coincidente con la borgata marinara di San Leone. La città raggiunse un enorme splendore fra la metà del VI e la fine del V secolo a.C. quando furono costruiti molti dei monumenti e templi dorici che possiamo ancora ammirare.

Uno dei templi dorici della Valle

La Valle dei Templi patrimonio dell'umanità

Nel 406 a.C. i Carteginesi distrussero Akragas che visse un nuovo momento di prosperità nel periodo romano quando fu creato l'attuale assetto urbanistico monumentale e fu coniato il nome Agrigentum. La collina dei Templi aveva vocazione sopratutto agricola e artigianale oltre che estrattiva.

La Valle dei Templi in Sicilia con il Tempio della Concordia

Nel tempo i monumenti della città classica sono stati spoliati e oggi la Valle dei Templi, con i suoi 1300 ettari, è il più grande parco archeologico d’Europa e del Mediterraneo con undici templi, tre santuari, una grande necropoli che si concentrano soprattutto in quella che era l'area dell'acropoli dell'antica città. Il sito dal 1997 è nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco.