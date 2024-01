Chiara Ferragni in un hotel diffuso: cos’è e perché ha chalet tutti diversi (da mille euro a notte) Chiara Ferragni ha organizzato un weekend in montagna con gli amici, non esitando a mostrare la splendida location sui social: ecco dove si trova l’hotel diffuso che ha visitato e per quale motivo i suoi chalet sono tutti diversi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha cambiato drasticamente la strategia di comunicazione utilizzata sui social dopo essere stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco: oltre ad aver temporaneamente disertato le Fashion Week di Milano e Parigi, sta dando spazio quasi esclusivamente agli eventi di famiglia, utilizzando le Stories per sponsorizzare un unico brand, il suo. Nel weekend che si è appena concluso ha deciso di staccare la spina, ha lasciato Fedez da solo a casa con i bimbi ed è partita con gli amici per una breve vacanza in montagna. Mentre il marito ha fatto visita a Donatella Versace con il cane Paloma, l'imprenditrice ha trascorso le giornate in un vero e proprio "paradiso terrestre" immerso in uno splendido panorama innevato: ecco dove si trova l'hotel diffuso che ha visitato e perché è dotato di stanze tutte diverse tra loro.

Chiara Ferragni all'Hotellerie de Mascognaz

Cos'è l'hotel diffuso visitato da Chiara Ferragni

Si chiama Hotellerie de Mascognaz, si trova a Champoluc, una frazione di Ayas in provincia di Aosta, ed è una location unica e suggestiva immersa tra le montagne del massiccio montuoso più esteso delle Alpi, il Monte Rosa. Chiara Ferragni lo ha definito un "hotel diffuso", ovvero un'impresa alberghiera situata in un borgo, nata dalla ristrutturazione di più case preesistenti e vicine tra loro.

Hotellerie de Mascognaz

L'Hotellerie de Mascognaz sorge infatti in antico villaggio di origine Walser risalente al 1300, la sua particolarità? I cosiddetti Rascard, ovvero degli chalet storici che sono stati restaurati e arricchiti con ogni tipo di servizio, dalle vetrate panoramiche all'idromassaggio, fino ad arrivare alla spa con piscina.

L'hotel diffuso visitato da Chiara Ferragni

Quanto costa una notte nell'antico chalet di Aosta

Essendo delle strutture preesistenti, non sorprende che gli chalet siano tutti diversi l'uni dall'altra ma, nonostante ciò, riescono sempre a immergere gli ospiti in un'atmosfera unica, trasformando la vacanza in un vero e proprio sogno alpinistico. Lo chalet scelto da Chiara Ferragni, in particolare, si chiama Master Suite Walser ed è un appartamento in pieno stile rustico e montanaro che si estende su 110 metri quadri disposti su due livelli.

La Master Suite Walser

Decorato interamente con parquet in legno naturale, con pietra valdostana e legni intagliati, gode di una meravigliosa vista sia su Mascognaz che sul Monte Rosa. Al piano terra c'è il soggiorno e una camera da letto con bagno, mentre sopra c'è un'altra camera da letto con cabina armadio, bagno e porta finestra che dà accesso al prato. Quanto costa dormire in questa location extra lusso? Sul sito ufficiale dell'hotel diffuso viene indicato un prezzo di 1.000 euro a notte.