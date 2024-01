Chiara Ferragni, look in pelle per il weekend sulla neve con gli amici L’influencer sceglie di trascorrere il fine settimana in montagna, tra ciaspolate e avventure nella natura, per la serata sfoggia un outfit accattivante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è ormai tornata attiva sui social. Dopo lo scandalo Balocco che l'aveva costretta a rimanere lontana da Instagram per un po' ha ricominciato gradualmente a mostrare la sua quotidianità, con un team alle spalle che studia la sua nuova strategia di comunicazione. Dalle foto dei figli ai vari fitcheck, l'influencer condivide ormai giornalmente storie e post dove racconta la sua vita. Assente dalle ultime Fashion Week, sia quella meneghina dedicata alla moda uomo che a quella parigina di Haute Couture, si è concessa alcuni periodi di vacanza sulla neve, prima assieme ai figli, la madre e la sorella Valentina e poi con gli amici.

Chiara Ferragni

Il fine settimana con gli amici di Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale si trova ora in compagnia di alcuni amici in uno chalet in montagna. Immerso in un suggestivo paesaggio, per ora non si sa dove sia situato il rifugio. Quello che ha raccontato l'influencer sui social è però che si tratta di un luogo magico e rigenerante, dove ha potuto dedicarsi alle passeggiare con le ciaspole e a cene intime in una sala da pranzo molto cozy chic. E mentre lei si rilassa sulle alture il marito Fedez porta il cane Paloma a cena con Donatella Versace, svelando un dipinto realizzato da Andy Warhol per il defunto stilista.

Chiara Ferragni

Il look in pelle di Chiara Ferragni

Per la serata con gli amici Chiara Ferragni ha scelto un outfit accattivante. Niente maglioni in lana oversize per la cena, ma un look aggressive composto da un paio di pantaloni di pelle e un top scollato a maniche lunghe con una chiusura bustier sul davanti. Capelli un po' arruffati e scalda collo, perché, in fondo, è pur sempre in montagna.