Chiara Ferragni in relax a Ibiza: quanto costano yoga e massaggio con vista panoramica Chiara Ferragni si è concessa del tempo con le amiche per fare yoga e un massaggio. Scopriamo la location con vista mozzafiato e quanto è costato il suo relax.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni con Chiara Biasi si rilassa a ibiza a casa di Gilda Ambrosio

Chiara Ferragni si gode gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza, anche se quando si viaggia con la famiglia può essere difficile trovare del tempo per sé. La nota influencer è riuscita però a concedersi del tempo con le amiche per fare yoga e un massaggio in una location con vista mozzafiato. Vediamo quanto può costare una sessione relax come quella avuta da Chiara Ferragni.

La lezione di yoga di Chiara Ferragni a casa di Gilda Ambrosio

Chiara Ferragni ha condiviso diverse immagini che mostrano mentre fa yoga con alcune amiche e si rilassa con un massaggio. La nota influencer si è infatti recata a casa di Gilda Ambrosio, famosa fashion designer co-fondatrice del brand The Attico, per una lezione di yoga collettiva e una sessione di massaggi relax.

La sessione di massaggio di Chiara Ferragni a Ibiza

In una location d'eccezione, Chiara Ferragni e alcune amiche si sono concesse del tempo di relax praticando yoga e facendosi fare dei massaggi professionali. Per l'occasione Gilda Ambrosio ha messo a disposizione la sua abitazione a Ibiza che gode di un panorama mozzafiato dell'isola.

Il salotto della casa di Gilda Ambrosio trasformato in una sala massaggi per le amiche

Il salotto della fashion designer è stato trasformato in una sala di un centro benessere con lettini e numerosi professionisti della società Take Mi Home mentre la terrazza è stata allestita per accogliere la sessione di yoga.

Chiara Ferragni e altre amiche mentre si preparano a ricevere un massaggio relax a Ibiza

Take Mi Home è una start up milanese che offre servizi a domicilio dedicati alla persona. I trattamenti ricevuti da Chiara Ferragni e le amiche a casa di Gilda Ambrosio sono vari e vanno dalla lezione di yoga, che costa sui 240 euro per 90 minuti con un'insegnante professionale e cinque allieve, ai massaggi rilassanti il cui prezzo si aggira intorno ai 150 euro di media a persona.