Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Ibiza: quanto costa il pranzo in agriturismo con i bambini Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso una giornata coi bambini nell’agriturismo di lusso a Ibiza. Vediamo quanto costa pranzare nella struttura immersa tra aranci e ulivi.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez coi bambini nell’agriturismo di lusso a Ibiza

Ibiza è diventata la seconda casa di Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo le proprie vacanze da settimane sull'isola con amici e famiglia. L'estate ibizenca 2022 dei Ferragnez si svolge tra giornate al mare, gite in barca a Formentera, relax in villa con gli amici, cinema all'aperto, gite fuori, hiking vertiginosi e pranzi o cene in ristoranti di lusso. Di recente la famosa coppia ha trascorso la giornata in uno degli agriturismi più prestigiosi di Ibiza. Scopriamo quanto costa rilassarsi all'Atzaró Agroturismo Hotel.

Chiara Ferragni coi figli all’Atzaró Agroturismo Hotel

Chiara Ferragni e la sorella Valentina, Fedez con i figli Leone e Vittoria Lucia, hanno trascorso una giornata di relax immersi nella natura dell'Atzaró Agroturismo Hotel, l'albergo rurale più famoso di Ibiza. La struttura è circondata da tredici ettari di giardini e orti curati, aranci e ulivi.

L’orto dell’Atzaró Agroturismo Hotel

L'Atzaró Agroturismo Hotel è un'albergo ma anche una struttura di lusso aperta ai visitatori che desiderano trascorrere il proprio tempo libero a Ibiza a contatto con la natura, nel totale silenzio e relax. L'agriturismo offre infatti l'accesso a vari ristoranti, spa, piscine, terrazze, orti, e boschetti dell'originale fattoria degli aranci che fanno di questo luogo un paradiso delle vacanze.

Il ristorante dell’Atzaró Agroturismo Hotel immerso nel verde

L'agriturismo è stato costruito sul sito di una vecchia finca per offrire agli ospiti un lusso naturale senza eguali sull'isola. Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso una giornata all'insegna del relax e del divertimento in famiglia tra la terrazza immersa nei vigneti dell'hotel con vista sulla valle, le palme dell'elegante cortile, a bordo della piscina familiare e al ristorante dell'albergo.

Fedez con Leone nell’agriturismo di lusso a Ibiza

L'Atzaró Hotel, con le sue ventiquattro camere da letto con piscine private o terrazze e giardini, è uno dei principali agriturismi di lusso a Ibiza. La struttura comprende una piscina d'acqua dolce lunga 43 metri circondata da palme in perfetta armonia con la natura dell'isola.

Chiara Ferragni e Fedez al ristorante dell’agriturismo

L'Atzaró Agroturismo Hotel permette di usufruire di esperienze giornaliere all'interno della struttura a partire da 100 euro a persona. Le esperienze sono aperte solo agli adulti ma è probabile che per Chiara Ferragni sia stata fatta un'eccezione ad un costo differente o che sia stata considerata un'ospite dell'hotel dove una camera ad agosto ha un costo di 3.000 euro a notte. Il ristorante offre un menù à la carte con piatti che vanno dai 9 euro ai 37 euro in base ai piatti.