C’è una compagnia aerea che serve alcolici gratis in classe economica

Sapete che esiste una compagnia aerea internazionale che offre bevande alcoliche gratuite e illimitate su tutti i suoi voli? Ecco qual è e per quale motivo ha lanciato l’iniziativa.

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita e, complici i prezzi stracciati offerti dalle compagnie low-cost, sono sempre di più coloro che si concedono diverse vacanze brevi, magari anche di un solo weekend, nel corso dell'intero anno. I momenti più noiosi di una partenza? Sono l'attesa al gate e le ore di volo da affrontare senza connessione Internet e intrattenimenti di vario genere ma per fortuna è stata trovata la "soluzione" ideale: ecco qual è la compagnia aerea che offre gratuitamente bevande alcoliche illimitate ai suoi passeggeri, anche in classe economy.

Qual è la compagnia che offre alcolici a bordo

Su tutti i suoi voli di linea, anche sulle rotte nazionali e a corto raggio, Air Canada ha lanciato un'iniziativa che piace non poco ai suoi clienti: offre birra e vino gratuiti e illimitati ai passeggeri, anche quelli con un posto in classe economica. Si tratta di un servizio decisamente d'avanguardia, basti pensare al fatto che è la prima volta che una compagnia "tradizionale" nordamericana lo fa. La reazione dei clienti? Naturalmente tutto è stato accolto con estremo entusiasmo, spingendo milioni di americani a organizzare un viaggio proprio con questa compagnia, così da dare il "via alla festa" fin dalla partenza vera e propria.

Perché è stata lanciata l'iniziativa degli alcolici gratuiti

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, non si tratta solo di un'improvvisa "ondata" di cordialità: Air Canada ha lanciato l'iniziativa degli alcolici gratuiti e illimitati per incentivare i clienti a scegliere i suoi voli dopo le proteste degli ultimi tempi. Sono stati molti, infatti, i turisti internazionali che si sono ribellati ai recenti aumenti dei costi per i bagagli extra e per il maggiore spazio per le gambe, facendo una cattiva pubblicità all'azienda. I portavoce di quest'ultima non hanno alimentato le polemiche, si sono semplicemente limitati a rispondere così: "Cibo e bevande tendono ad avere un impatto sproporzionato sulla soddisfazione del cliente, più di qualsiasi altro attributo dei nostri prodotti e servizi".