Quali sono le compagnie aeree che ripristinano cibi e bevande gratuiti a bordo

Ricordate i tempi in cui a bordo dei voli sia nazionali che internazionali venivano offerti piccoli regali, cibo e bevande? Le cose potrebbero ritornare alle “origini”: ecco quali sono le compagnie che presto daranno degli omaggi gratuiti ai passeggeri.

In quanti ricordano i tempi in cui a bordo dei voli sia nazionali che internazionali venivano offerti piccoli regali, cibo e bevande? Con l'avvento delle compagnie low-cost questi kit gratuiti per i viaggiatori sono stati eliminati e a sostituirli sono arrivati i prodotti a pagamento, dai pasti a prezzi maggiorati ai tanto sponsorizzati gratta e vinci. Presto, però, le cose potrebbero ritornare "alle origini": ecco quali sono le compagnie aeree che stanno ripristinando gli omaggi a bordo.

Perché stanno tornando gli omaggi a bordo dei voli

Ad oggi gli omaggi a bordo dei voli, dagli snack per il viaggio ai kit di cortesia con le salviettine imbevute, vengono offerti solo ai passeggeri di Prima Classe o Business Class ma presto le cose potrebbero cambiare. Sono sempre di più, infatti, le compagnie aeree che si sono ribellate a una riduzione dei costi così estrema da prevedere il pagamento di qualsiasi servizio aggiuntivo. Air Canada, ad esempio, ha "aperto le danze" annunciando che presto offrirà alcolici gratis anche in classe economy, ma il dettaglio che i suoi gestori non avrebbero mai immaginato è che l'iniziativa sarebbe stata presa ad esempio da molte altre aziende internazionali.

Le compagnie aeree che offrono drink gratis a bordo

La compagnia aerea olandese KLM, considerata la più antica d'Europa, ha dichiarato che d'ora in poi servirà un drink di benvenuto (succo d'arancia o vino) a tutti i passeggeri della classe economica, mentre American Airlines offrirà una seconda bevanda in forma gratuita a tutti coloro che acquisteranno la prima a bordo (l'iniziativa verrà applicata anche in classe economy sui voli nazionali). Virgin Atlantic e Southwest Airlines, invece, metteranno a disposizione dei passeggeri wi-fi gratuito e illimitato, mentre Emirates consentirà ai suoi ospiti di guardare le partite di calcio della Premier League e altri eventi sportivi in ​​diretta durante i voli a lungo raggio. Insomma, è tempo di rivoluzione nel mondo dell'aviazione: in quanti non vedono l'ora di provare tutti questi cambiamenti?