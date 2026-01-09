stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Acqua potenzialmente nociva a bordo degli aerei: cosa bere quando si è in volo

Secondo il Center for Food as Medicine and Longevity molte compagnie aeree servono a bordo dei velivoli acqua contaminata e potenzialmente nociva per la salute.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Chi è abituato a bere l'acqua servita a bordo degli aerei cambierà forse le proprie abitudini, leggendo il rapporto da poco pubblicato dal Center for Food as Medicine and Longevity. L'istituto ha reso noti i risultati di uno studio condotto per valutare la qualità dell'acqua su alcune compagnie aeree popolari, molto frequentate dai passeggeri di tutto il mondo. È emerso che non sempre è acqua salutare, che anzi andrebbe evitata.

Lo studio si è svolto nell'arco di un triennio: dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025 ed è stato pubblicato il 29 dicembre 2025. Ha coinvolto un campione totale di 35.674 località, 10 compagnie aeree principali e 11 compagnie aeree regionali. All'acqua servita a bordo del velivolo è stato dato un punteggio di sicurezza da 0 (il più basso) a 5 (il più alto). Un punteggio pari o superiore a 3,5 era considerato sicuro, ma il problema è che poche compagnie hanno ottenuto questo risultato: di fatto, lo studio ha evidenziato che molte delle compagnie aeree esaminate servivano a bordo "acqua potenzialmente nociva".

La qualità dell'acqua a bordo di un aereo risente di molti fattori: il cambio di temperatura, le sollecitazioni meccaniche, lunghi periodi di stagnazione, la manutenzione difficoltosa. Tutto questo accelera la proliferazione microbica che causa conseguenze per la salute, soprattutto a livello gastrointestinale e sulla popolazione più vulnerabile (bambini, anziani, donne in gravidanza, individui immunocompromessi). Per questo il Center for Food as Medicine and Longevity ha voluto classificare la qualità dell'acqua di ogni compagnia aerea in base a "violazioni per aeromobile, violazioni del livello massimo di contaminanti per l'Escherichia coli, tassi di positività agli indicatori, avvisi pubblici e frequenza di disinfezione e lavaggio".

Leggi anche
Qual è la migliore compagnia aerea a lungo raggio del 2026

Le compagnie principali che hanno superato l'esame sono Delta Air Lines e Frontier Airlines, che offrono l'acqua più sicura; viceversa American Airlines ha ottenuto i punteggi peggiori nello studio. A livello regionale, invece, bene per GoJet Airlines e Piedmont Airlines, male per Mesa Airlines, ultima nella classifica.

A incidere nei punteggi più bassi è stata soprattutto la contaminazione per l'Escherichia coli. Proprio per questo è importante che le compagnie effettuino test periodici  per rilevare la presenza di batteri coliformi: potrebbe essere compromesso l'intero sistema idrico, contaminato da organismi patogeni. In caso di campione positivo all'Escherichia coli, la compagnia aerea deve interrompere l'accesso al pubblico al sistema idrico e procedere a disinfettarlo.

Il Center for Food as Medicine and Longevity ne ha approfittato anche per ribadire alcuni consigli utili quando sin viaggia in aereo. Si raccomanda di bere a bordo solo acqua proveniente da una bottiglia sigillata, di evitare caffè e tè, di non lavarsi le mani nei bagni dell'aereo. Meglio optare per un disinfettante per le mani a base di alcol (una percentuale di almeno il 60%). Se è proprio necessario utilizzare l'acqua del rubinetto dell'aereo, bisognerebbe lasciarla scorrere per 30 secondi, così da eliminare la parte di liquido più stagnante.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Travel
Milano è la città italiana più attraente del mondo
Acqua potenzialmente nociva a bordo degli aerei: cosa bere in volo
Acqua potenzialmente nociva a bordo degli aerei: cosa bere in volo
Qual è l'isola sacra che non si può visitare e perché è concesso solo guardarla da lontano
Qual è l'isola sacra che non si può visitare e perché è concesso solo guardarla da lontano
Dalla Luna del Sangue a quella Rosa: le 13 lune piene da non perdere nel 2026
Dalla Luna del Sangue a quella Rosa: le 13 lune piene da non perdere nel 2026
I viaggi migliori da fare nel 2026: nella classifica di New York Times tre mete italiane
I viaggi migliori da fare nel 2026: nella classifica di New York Times tre mete italiane
Quali sono i cinema più belli del mondo
Quali sono i cinema più belli del mondo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views