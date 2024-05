video suggerito

Alessia Marcuzzi comincia l’estate in Costiera amalfitana: quanto costa dormire nell’hotel a Positano Per Alessia Marcuzzi l’estate è cominciata con un weekend in Costiera amalfitana: la conduttrice ha soggiornato a Positano nell’hotel esclusivo che un tempo era la casa di un celebre regista italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Marcuzzi

Per Alessia Marcuzzi l'estate è ufficialmente iniziata. La conduttrice ha sfoggiato il suo fisico tonico e asciutto indossando un bikini verde lime che diventerà sicuramente un must di stagione. Dopo gli impegni invernali che l'hanno vista alla conduzione di Viva Rai 2 a Sanremo 2024 e più recentemente alla guida dei premi David di Donatello 2024. Per l'avvio della stagione estiva si è concessa un weekend nella splendida Positano, gioiello della Costiera amalfitana a picco sul mare.

La vista dell'hotel dalla barca

L'hotel da sogno a Positano: quanto costa

Per questo primo weekend di bel tempo e temperature quasi estive, Alessia Marcuzzi è partita per la Costiera amalfitana con un gruppo di amici. La conduttrice ha soggiornato nella fantastica Villa Treville: quello che oggi è un albergo extra lusso, un tempo è stata la casa del regista Franco Zeffirelli, che affidò il progetto all'architetto Renzo Mongiardino. Il nome deriva dal fatto che, dietro un'altissima roccia, il regista scovò tre maestose dimore in cui ambientò anche La Traviata nel 1983. Zeffirelli acquisì la villa, o meglio le Treville, quando Donald Downes, docente di Yale e compagno di Bob Ullman, lascia la casa al regista dopo la morte del partner in un incidente. Oggi la proprietà è passata nelle mani della famiglia Friedland che l'ha trasformata in un luogo incantato dove soggiornare.

La vista dalla terrazza della colazione

Oltre alle suites e alle junior suites, l'hotel oggi conserva un omaggio al Maestro con diverse stanze che sono un omaggio ai suoi film e alle grandi dive con cui ha lavorato nel corso negli anni, come la Tosca e la Callas, suites con piscina a sfioro e magnifici giardini all'inglese.

Leggi anche Quanto costa dormire in un hotel 3 chiavi Michelin: gli 8 alberghi in Italia che hanno ricevuto il premio

La piscina su una delle terrazze | Villa Treville

Il prezzo per una notte in alta stagione estiva per dormire in questo albergo da sogno varia a seconda della stanza che si sceglie. La suite "base" è la Prestige junior suite, per due persone, che costa 5.100 euro a notte, mentre la stanza da sogno è la Tosca & Callas. Si tratta di una suite con due camere da letto per quattro persone, dotata di un meraviglioso terrazzo con porticato dove è possibile prendere il sole sui lettini che circondano la piscina a sfioro. La doccia si affaccia, grazie a un ampio oblò, sui divanetti da esterno collocati in un angolo della terrazza. La vista su Positano, poi, è mozzafiato. Quest'ultima camera costa 15.500 euro per una sola notte.

La piscina sul terrazzo a Villa Treville | Foto Villa Treville