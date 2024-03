Valentina Ferragni vola in Puglia: quanto costa un soggiorno nella villa del Settecento dove alloggia Valentina Ferragni si trova in Puglia per scattare uno shooting: la location scelta è una magnifica villa del Settecento restaurata. Ecco quanto costa soggiornare in questa dimora da sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Valentina Ferragni è volata in Puglia, per un viaggio di lavoro. L'influencer, dopo un weekend trascorso in famiglia con il fidanzato Matteo Napoletano e la sorella Chiara Ferragni, si è recata in Salento per scattare il servizio fotografico della collezione Primavera/Estate 2024 del suo brand di gioielli. Per l'occasione l'imprenditrice trascorrerà qualche giorno a Alezio, in Salento, in una location magnifica e dal 1700.

La villa dove soggiorna Valentina Ferragni

Per lo shooting di Valentina Ferragni Studio, Valentina Ferragni sta soggiornando in una villa settecentesca nelle campagne pugliesi. Si tratta del Casino Doxi Stracca, oggi dimora di lusso con ben 14 posti letto e 7 camere, che nasce nel 1700 come residenza aristocratica. Nel borgo barocco di Alezio, a 7 chilometri da Gallipoli, è possibile respirare l'aria della vegetazione che si sviluppa vicino al mare.

La villa del Settecento, circondata da meravigliosi giardini, è stata restaurata e ora offre un soggiorno super lusso. Per arrivare alla tenuta si attraversano campi di uliveti e vigneti. Appena si arriva alla villa si vedono i due edifici principali: il palazzo e il casino, che dà il nome alla residenza e che una volta era la zona più vivace della tenuta agricola. A questi si aggiunge una meravigliosa cappella barocca.

Gli interni sono tutti connessi tra di loro senza porte che separano le stanze. Alle pareti troviamo arazzi preziosi, mentre tappeti e ceramiche animano le pareti color terracotta. Le ceramiche del X e IX sono di provenienza araba, a raccontare l'influenza di questa popolazione. Oltre all'arredo minimal che è seguito al restauro, è interessante scoprire il casino, che di fatto costituisce un alloggio a sé che si sviluppa su tre piani.

Il paesaggio mozzafiato comprende anche la cappella barocca, davanti alla quale si trova la più grande delle due vasche: una piscina con pavimentazione in maiolica a scacchiera. In un resort extra lusso non può mancare anche il salotto esterno, così come la zona pranzo. L'arco offre una visuale sui campi di vigneti e uliveti e porta l'iscrizione Villa Valentino, ossia il nome della famiglia nobiliare proprietaria della dimora a partire dal 1800. La seconda vasca è una vasca a immersione da cui si accede direttamente dal casino, offrendo privacy e ambienti separati anche all'interno della stessa villa.

Quanto costa una notte al Casino Doxi Stracca

Il Casino Doxi Stracca è l'ideale per un soggiorno di gruppo, visto l'ambiente accogliente della villa e gli ambienti da sperimentare e vivere . La dimora dispone di 7 camere matrimoniali, con 7 bagni privati. Il soggiorno minimo nella villa è di 4 notti: dunque, si tratta di un luogo ideale per un weekend lungo in estate. Oltre all'obbligo di minimo 4 pernottamenti, il check in e il check out può avvenire solo il lunedì, il sabato e la domenica in alta stagione, anche se sul sito web si specifica che la struttura è flessibile alle richieste dei clienti.

Una settimana al Casino Doxi Stracca in alta stagione costa 25mila euro a prescindere dal numero di ospiti: lo stesso prezzo vale anche per chi volesse prenotare sola stanza Se invece si vuole prenotare per 4 giorni una sola delle 7 camere matrimoniali in primavera il costo del soggiorno è di €4.870.

