video suggerito

Acceso l’albero di Natale in Galleria a Milano firmato Dior: duemila decorazioni bianche e oro L’albero di Natale 2024 in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato ufficialmente accesso. A sponsorizzare l’abete è la Maison Dior che ha scelto di decorarlo sui toni del bianco e dell’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albero firmato Dior

A Milano l'atmosfera del Natale entra nel vivo. Nella splendida cornice della Galleria Vittoria Emanuele è stato inaugurato l'albero di Natale sponsorizzato dalla Maison Dior: ad accendere l'abete addobbato di decorazione e luci bianche è stato il sindaco Beppe Sala in compagnia della madrina dell'evento, Cristina Chiabotto. L'albero firmato Dior arriva dopo anni in cui il legame della città con il mondo della moda: l'anno scorso a illuminare la Galleria era stato Gucci e nel 2021 era stata la volta di Swaroski.

Com'è fatto l'albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele a Milano

L'abete della Maison Dior è decorato sui toni del bianco e dell'oro ed è alto 14 metri. Ispirato all'opulenza del palazzo di Versailles, l'abete di Natale sponsorizzato Dior Parfums è decorato con 1900 elementi, tra cui fiori d'oro e uno dei simboli della Maison, la stella, che fa da puntale per l'albero. Come nel caso di Gucci nel 2023, la Maison francese ha illuminato anche la volta dell'Ottagono della Galleria milanese con filamenti luminosi che esaltano lo stemma del Comune di Milano posto al centro della volta.

L'albero in Galleria Vittorio Emanuele

Dior Parfums, poi, ha deciso di allestire nei vari municipi della città di Milano altri otto alberi di Natale, uno per ognuno. Come ha sottolineato il sindaco Beppe Sala: "Il Natale va portato ovunque", a dimostrazione del senso di comunità alla base di questa iniziativa.

Il sindaco Beppe Sala con Cristina Chiabotto, madrina dell'evento

Venerdì 6 dicembre, invece, alle 18.30 è in programma l'accensione dell'albero in piazza Duomo a Milano: si tratta di un abete proveniente dalla Val Camonica alto 27 metri e che, come lo scorso anno, sarà sponsorizzato dal Comitato Olimpico per i Giochi di Milano-Cortina 2026 e vedrà tra gli addobbi le decorazioni in riferimento ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

L'albero di Natale firmato Dior