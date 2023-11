Gucci illumina la Galleria Vittorio Emanuele a Milano: 1 milione di euro per luci e albero di Natale Il Natale a Milano sta per arrivare. Dopo l’albero in Duomo che sarà illuminato il 6 dicembre, sarà Gucci a firmare le luminare e l’albero al centro della Galleria.

A cura di Arianna Colzi

La cupola della Galleria Vittorio Emanuele a Milano illuminata per Natale

Manca meno di un mese a Natale e Milano si prepara ad accendere i suoi alberi. Pochi giorni fa è stato reso noto che l'abete in Duomo sarà addobbato con i cinque cerchi dell'Olimpiade visto che lo sponsor sarà la Fondazione Milano-Cortina 2026. In queste ore, invece, come riportato da Repubblica, è stato rivelato che sarà Gucci a illuminare l‘albero di Natale sotto la cupola della Galleria Vittorio Emanuele. Scopriamo di più sulle illuminazioni griffate per queste festività 2023.

Gucci firma il Natale 2023 a Milano: quanto costa l'albero griffato

Non sarà più Swarovski a illuminare l'albero in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Toccherà a Gucci far splendere il simbolo del Natale più instagrammato degli ultimi anni. Il brand di Kering ha realizzato un'installazione, The Gift Of Love, che comprende l'immenso abete e le luminarie che decoreranno la volta ottagonale della cupola, così come altre zone della città. La Maison fiorentina, infatti, si occuperà anche di portare la luce del Natale nel quartiere Corvetto, per la precisione lungo viale Enrico Martini e in via Mompiani, via dei Panigorla, via dei Cinquecento a cui si aggiungono le facciate di tre istituti scolastici della zona.

La Galleria Vittorio Emanuele II

Per le decorazioni natalizie, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Gucci avrebbe speso un milione di euro. Non è ancora stato reso noto quando sarà illuminato l'albero firmato Gucci, ma è possibile immaginare che verrà acceso tra il 7 e l'8 dicembre, anche considerato che l'albero in Piazza Duomo verrà acceso il 6 dicembre.

Le altre decorazioni di Natale a Milano

La Galleria, recentemente restaurata, sarà illuminata anche da un altro brand. Victoria's Secret porterà le decorazioni lungo la Galleria del Corso come parte dell'iniziativa Celebrates Women, Natale con il Fiocco che prevede anche l'installazione di un altro albero di Natale in piazza Enrico Berlinguer, tra via Savona e via San Cristoforo, vicino alla zona dei Navigli.

I Navigli illuminati