In vendita la villa della famiglia Gucci a Roma: quanto costa la proprietà con 24 camere e piscina La villa romana della famiglia Gucci è in vendita su Forbes Global Properties per 15 milioni di euro. È un lussuoso complesso immerso nel verde.

House of Gucci: cosa vi viene in mente? Sicuramente il film di Ridley Scott con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani e Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci. Ma letteralmente, pensare alla "House of Gucci" porta la mente a una lussuosa villa nel cuore di Roma, un luogo dalla storia decennale: una storia che parla di successi aziendali e di vicissitudini familiari. La villa è appena stata messa in vendita per una cifra stellare.

House of Gucci, la storia

La villa padronale in vendita su Forbes Global Properties è stata voluta da Aldo Gucci, figlio maggiore di Guccio Gucci. Quest'ultimo ha fondato l'omonimo brand di famiglia nel 1921 e con la sua morte, avvenuta nel 1953, la carica di presidente è passata proprio ad Aldo Gucci, che l'ha conservata fino al 1986. La necessità di questa abitazione è nata, in Aldo Gucci, in concomitanza con l'idea di un trasferimento da Firenze alla Capitale assieme a moglie e figli, necessario per meglio seguire gli affari e l'espansione dell'azienda.

La costruzione, iniziata nel 1940, è terminata nel 1951. La villa è stata costruita in stile inglese: la moglie dell'imprenditore, Olwen Price, era infatti originaria del Regno Unito. A costruzione ultimata, dunque dagli anni Cinquanta in poi è stata il ritrovo della famiglia per tutti gli eventi di gala, le feste, i momenti importanti di condivisione. Negli anni Novanta la villa è stata sottoposta a restauro.

Alla villa principale si è aggiunta negli anni Sessanta la villa che affaccia su via Pecori Giraldi, anche questa voluta da Aldo Gucci per uno dei suoi figli (e mai restaurata). Entrambe le proprietà sono sempre rimaste nella famiglia Gucci, ma ora gli eredi hanno deciso di mettere in vendita il complesso per dare nuova vita al prezioso immobile e valorizzarlo nella sua interezza.

Come è fatta la lussuosa villa della famiglia Gucci

La villa è immersa nel verde, circondata da uno sconfinato parco ben visibile sin dall'ingresso. All'esterno ci sono una piscina e un garage. All'interno si viene immediatamente accolti, all'ingresso, da una scala in legno a forma di conchiglia. Lo spazio si sviluppa su quattro livelli per un totale di 12 bagni e 12 camere. Al livello del giardino c'è una grande cucina, una sala giochi con biliardo, una zona lavanderia. Al primo piano c'è la camera padronale e altre quattro camere da letto tutte con bagno privato.

Al secondo piano si trova un salotto e una terrazza da cui godere di una spettacolare vista panoramica sul centro di Roma. C'è un ascensore che collega tra loro tutti i piani. Alla villa principale si aggiunge quella più piccola disposta su tre piani, anche questa arredata con un sofisticato ed elegante stile inglese e con accesso indipendente, dotata di ampie finestre con vista sul parco verde. Su Forbes Global Properties la proprietà è in vendita per 15 milioni di euro.