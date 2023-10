Dolce e Gabbana, in vendita la villa vista mare in Costa Azzurra La splendida villa in Costa Azzurra di Domenico Dolce e Stefano Gabbana è un paradiso immerso nel verde: qual è il prezzo per la vendita.

A cura di Arianna Colzi

La villa in Costa Azzurra di Dolce & Gabbana| Foto Knight Frank

La Costa Azzurra è da molti conosciuta per le sue ville sontuose, oltre che per il suo mare cristallino e i paradisi mozzafiato: un piccolo paradiso terrestre a sud della Provenza, in Francia, molto amato anche dalle star. A poca distanza dal Principato di Monaco, nel piccolo comune di Roquebrune-Cap-Martin, si trova anche la splendida Villa Lola di proprietà dei designer Domenico Dolce e Stefano Gabbana. I fondatori di Dolce&Gabbana, dopo anni di relax trascorsi in villa, hanno deciso di mettere sul mercato la splendida casa.

La piscina con vista mare| Foto Knight Frank

Dolce e Gabbana dicono addio alla loro villa in Costa Azzurra

Circondata da un giardino (o forse sarebbe meglio dire un parco) di 3500 metri quadrati, la villa in Costa Azzurra con vista mare dei direttori creativi di Dolce&Gabbana è in vendita. La casa da favola, dove i due designer hanno raccontato di aver trascorso numerosi periodi di relax, si estende per 400 mq e comprende, tra le altre: 5 camere da letto, soggiorno, cucina e sala da pranzo, una terrazza panoramica e una piscina incantevole.

Il soggiorno della villa| Foto Knight Frank

Riprendendo i toni delle sontuose proprietà della vicina Provenza, Villa Lola, la casa di Dolce e Gabbana, alterna il bianco con arredi esterni in legno. Per quanto riguarda l'arredamento interno, tutto è estremamente contemporaneo ed elegante. Inoltre, la sala da pranzo e il soggiorno sono illuminati dalle grandi vetrate che aprono la vista sul ricco giardino.

Uno dei bagni delle camere da letto| Foto Knight Frank

La casa, infatti, è disposta su vari dislivelli: il più alto è occupato dalla splendida piscina, circondata da arredamenti in legno, dalla quale è possibile ammirare tutta la Costa Azzurra. Rimanendo in tema dehors, la casa è circondata una grande terrazza nella quale è stata ricavato un patio coperto, ideale per i pranzi in estate. Sul lato opposto è stata ricavata una zona relax arredata con dei divani da esterni.

Il dehors della villa| Foto Knight Frank

Gli interni da sogno riprendono i toni del bianco e del grigio tortora, tranne la cucina interamente arredata con mobili ed elettrodomestici dai toni freddi. Le cinque camere con letti king size sono tutte dotate di bagno privato.

La camera da letto| Foto Knight Frank

Il prezzo stimato per la vendita dall'agenzia Knight Frank è di quasi 15 milioni di euro.