La villa in Costa Azzurra amata da Grace Kelly è in vendita: ha una piscina a sfioro e oliveto Si chiama Les Moulins du Villars ed è un ex mulino del XIV secolo che è stato messo in vendita a un prezzo da capogiro. Si trova in Costa Azzurra ed è famoso per essere stata una delle ville da vacanza più amate da Grace Kelly.

A cura di Valeria Paglionico

Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

Avete mai sognato di godervi una vacanza in una tenuta principesca da mille e una notte? Da oggi sarà possibile: è stata infatti messa in vendita Les Moulins du Villars, l'iconica villa in Costa Azzurra amata da Grace Kelly, una splendida abitazione che sorge all'interno di una riserva naturale, una vera e propria oasi di pace che mixa alla perfezione lusso e bellezza. È proprio lì che la diva si rigenerava durante l'estate tra una maxi piscina a sfioro, una terrazza con vista sul villaggio di Gilette e delle suggestive strutture in pietra antica. Come fare per averla? Basta fare un'offerta di acquisto a Sotheby's International Realty.

Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

Perché Grace Kelly era legata a Les Moulins du Villars

Nel 1980 Grace Kelly visitò per la prima volta Les Moulins du Villars, un ex frantoio nel villaggio di La Gilette, e fin dal primo momento se ne innamorò. Atmosfere bucoliche e rilassate, vista mozzafiato e comfort curato nei minimi dettagli: la principessa ci ritornò spesso anche da sola in vacanza, tanto che fece amicizia con i proprietari. L'affetto nei confronti di questi ultimi era tale che non esitò a donare diversi accessori ed elementi d'arredo, primi tra tutti alcune statue che sono ancora presenti al suo interno. Grace definì la tenuta una vera e propria "oasi di pace" e di sicuro sarebbe stata lieta di acquistarla se all'epoca fosse stata in vendita.

Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

La villa è un ex frantoio ristrutturato

Les Moulins du Villars è un ex mulino per olio d'oliva e faina, risale al XIV secolo ma è stato interamente ricostruito nel 2012. Non per questo ha perso i suoi tratti distintivi, ad oggi è infatti una villa in pietra nascosta all'interno di una riserva naturale: si estende su una superficie di 540 mq, conta 20 stanze e si sviluppa su 4 piani collegati da ascensore. Due soggiorni, due cucine, quattro suite familiari, due suite per gli ospiti (ognuna con terrazza), una camera singola con bagno privato, un ufficio, una sala tv ispirata a Bollywood e una lavanderia: al suo interno c'è addirittura una ruota idraulica funzionante rivestita di vetro alimentata da uno dei ruscelli. La tenuta esterna è di 600 mq ed è coltivata con alberi d'ulivo, agrumi e frutti vari, dispone inoltre anche di altri edifici, dal santuario alla guest house con piscina.

Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

Quanto costa la tenuta in Costa Azzurra

Naturalmente nella tenuta non possono mancare le aree riservate al relax e all'esercizio fisico, dalla piscina a sfioro con vista sulla valle alla sala fitness panoramica, fino ad arrivare al campo da tennis. Un garage in pietra, una casetta per il giardiniere, un pollaio, una serra e un deposito per biciclette, la chicca della villa? La pista di atterraggio per elicotteri. Il tutto è controllato da un sistema di telecamere di sicurezza visualizzabili e navigabili tramite accesso remoto. Coloro che sognano di vivere in una location tanto principesca saranno lieti di sapere che è in vendita presso Côte d'Azur Sotheby's International Realty al prezzo di 11.500.000 euro.