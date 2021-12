Acceso ufficialmente l’albero di Natale Swarovski a Milano alla Galleria Vittorio Emanuele È stato acceso ufficialmente oggi pomeriggio l’albero di Natale firmato Swarovski alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano: 10mila lampadine e centinaia di cristalli nell’edizione 2021.

A cura di Simona Buscaglia

L’albero di Natale Swarovski 2021

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme alla modella Bianca Balti, ha acceso ufficialmente oggi pomeriggio l'albero di Natale targato Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore dello shopping natalizio del capoluogo lombardo. L'albero è illuminato da oltre 10mila lampadine e decorato da centinaia di addobbi di cristallo, ed è alto circa 12 metri. È l'ottavo anno consecutivo che l'albero accompagna gli acquisti dei milanesi. Quest'anno l'albero si chiama "Tree of Wonder", è ideato da Giovanna Battaglia Engelbert, Direttrice Creativa di Swarovski, ed è stato definito dall'azienda "una vera e propria lettera d’amore alla città di Milano" grazie alla presenza di sculture in cristallo che riproducono i quattro simboli della città che sono più amati: il Teatro della Scala, il Duomo, il Castello Sforzesco e l’iconico tram.

Il sindaco Sala: Questo albero ormai è una tradizione

Il sindaco di Milano Sala ha aggiunto: "Esserci in modo continuativo non è così scontato. Swarovski sono otto anni che realizza l'albero e questa continuità l'ha dimostrata nei fatti, per cui spero di strappare loro la promessa che ce ne siano altri otto nel futuro, perché ormai anche questo albero è diventata una tradizione milanese e le tradizioni vanno rispettate". Il primo cittadino ha poi fatto un breve riferimento alle raccomandazioni in questo periodo di festa: "Oggi c'è tanta gente all'accensione di questo albero, mentre lo scorso anno di questi tempi non era stato possibile – ha aggiunto -. Comportiamoci tutti bene, usiamo la mascherina, però bisogna vivere e in questo momento Milano sta dando l'esempio, per cui voglio ringraziare tutti i milanesi". L'albero si trova a poca distanza da quello in piazza del Duomo, acceso, come da tradizione, lo scorso 6 dicembre.